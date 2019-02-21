 НАБУ: Скасування відповідальності за незаконне збагачення є політично мотивованим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

НАБУ: Скасування відповідальності за незаконне збагачення є політично мотивованим

Після визнання неконституційною кримінальної відповідальності за незаконне збагачення НАБУ має закрити 65 проваджень на півмільярда гривень. Якщо стаття у КК знову з'явиться, відновити ці справи буде неможливо.

НАБУ має закрити справи щодо незаконного збагачення

НАБУ має закрити справи щодо незаконного збагачення

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вважає, що скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень. Про це в НАБУ заявили у середу, 27 лютого, після того, як Конституційний суд визнав кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення неконституційною.

На думку НАБУ, такий крок є політично вмотивованим і суперечить зобов'язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

"Національне бюро переконане, що страх відповідальності напередодні початку роботи новоствореного Вищого антикорупційного суду України, який розглядатиме справи від НАБУ і САП в тому числі і з цією кваліфікацією, включив своєрідні політичні механізми регуляції", - йдеться у заяві НАБУ.

Наразі детективи НАБУ розслідують факти незаконного збагачення на загальну суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень. Серед підозрюваних - судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні чиновники. "Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження щодо незаконного збагачення, будуть закриті, як і справи, які вже слухаються в суді", - зазначили у відомстві. Зокрема, йдеться про голову Державної аудиторської служби, який обвинувачується у незаконному збагаченні на майже 10 мільйонів гривень, військового прокурора сил АТО (майже три мільйони гривень), судді з Луганщини (понад 13 мільйонів), міністра інфраструктури (понад чотири мільйони гривень).

В НАБУ зазначили, що поновити ці розслідування в разі повернення статті щодо відповідальності за незаконне збагачення буде неможливим, адже закон не має зворотної сили. Тому набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його походження, констатують в НАБУ.

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Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, повідомило джерело в суді. (26.02.2019)

Тим часом КСУ опублікував своє рішення. Суд зазначив, що стаття щодо відповідальності за незаконне збагачення не узгоджується з принципом презумпції невинуватості та з конституційним правом не давати свідчення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Суд додав, що сумніви стосовно законності підстав отримання особою у власність активів можуть розглядатися як підтвердження її незаконного збагачення, хоча відповідно Конституції "усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь".

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко пообіцяв одразу після оприлюднення рішення КСУ внести до парламенту новий законопроект щодо відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

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Посилання в інтернеті

Рішення КСУ

Аудіо й відео до теми

Топ-5 українських політиків-багатіїв (04.04.2018)  

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