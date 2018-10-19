 НАБУ розслідує розкрадання коштів за участю народного депутата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

НАБУ розслідує розкрадання коштів за участю народного депутата

Детективи НАБУ під наглядом прокурорів САП розслідують справу привласнення народним депутатом України 20 мільйонів доларів США, які належали державного банку України.

НАБУ розслідує розкрадання коштів за участю народного депутата

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку України. Розкрадання начебто було організоване народним депутатом України та виконане його близькими родичами та бізнес-партнерами, повідомляється у вівторок, 23 жовтня, на Facebook сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Розслідування НАБУ відбувається під наглядом прокурорів САП.

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Підозрюваний у корупції Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори, утім, побоюються, що депутат може втекти до Німеччини. Про іншого, "німецького", Розенблата - у статті DW. (25.09.2018)

Детективи НАБУ зазначають, що судовий розгляд кожного третього провадження НАБУ і САП ще не розпочато. Деякі провадження очікують на початок розгляду по суті вже майже два роки. (18.10.2018)

За повідомленням САП, керівники підконтрольного нардепу підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами держбанку на суму у 20 мільйонів доларів США під приводом отримання кредиту. Дану схему організував сам згаданий нардеп у 2013 року. Співучасники, за змовою з деякими працівниками банку, склали договір, який надавав їм право на отримання грошового кредиту. Вказані кошти потім були використані для придбання корпоративних прав одного з підприємств на морському узбережжі. Корпоративні права у подальшому були розподілені між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.

Подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності найближчим часом буде направлено Генеральному прокурору України, інформує САП.

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