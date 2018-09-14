 НАБУ підготувало підозру головному антикорупціонеру СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

НАБУ підготувало підозру головному антикорупціонеру СБУ

НАБУ підозрює начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в незаконному збагаченні.

НАБУ підозрює начальника Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ в незаконному збагаченні

НАБУ підозрює начальника Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ в незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило у пятницю, 14 вересня, що підготувало підозру за фактом можливого незаконного збагачення першому заступнику голови Служби безпеки України, начальнику управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Про це йдеться у повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.  

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У деклараціях української омбудсменки Людмили Денісової виявили недостовірну інформацію. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. (07.09.2018)

У НАБУ пояснили, що відомості, що "становлять таємницю досудового слідства", з невідомих для НАБУ причин набули розголосу та "були отримані службовою особою СБУ, законність дій якої перевіряється детективами під час зазначеного досудового розслідування". У НАБУ зазначили, що "за дивним збігом обставин це сталося одразу після направлення відповідних процесуальних документів на погодження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

За версією детективів НАБУ, високопосадовець СБУ в період від 26 квітня 2015 року по 31 грудня 2016 року, "придбав та забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на загальну суму щонайменше 3,76 мільйона гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". При цьому головний антикорупціонер СБУ не мав попередньо отриманих доходів, які б дозволяли йому заощадити кошти у настільки значному розмірі, заявляють у НАБУ. Таким чином, за версією слідства, зазначена особа вчинила тяжкий корупційний злочин.

Першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у липні 2016 року призначений Павло Демчина. 42-річний Демчина в органах СБУ працює з 1994 року.

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