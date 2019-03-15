НАБУ проводить обшуки у приміщенні окружного адмінсуду Києва

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та співробітники управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюють обшуки в приміщенні окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Про це у п'ятницю, 26 липня, повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обшуки відбуваються в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

У бюро зазначили, що наразі це вся інформація, яку можна повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства.

Речник окружного адмінсуду Богдан Санін підтвердив факт обшуку в суді. "Підтверджуємо, що нині НАБУ проводить обшуки в ОАСК", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Втручання в роботу держорганів

Пізніше у той же день на брифінгу начальник управління спецрозслідування генпрокуратури Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки проводяться у зв'язку з підозрою втручання керівництва окружного адмінсуду Києва в роботу держорганів.

Горбатюк зазначив, що під час розслідування справ про незаконні рішення суддів під час Євромайдану слідство виявило факти корупції і втручання керівництва ОАСК в діяльність держорганів. "Відбувається системне втручання в розгляд справ суддями, насамперед з боку керівництва суду... Ми вважаємо, що це загроза національній безпеці", - заявив він. Генпрокуратура і НАБУ оприлюднили телефонні розмови голови ОАСК Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова, повідомляють "Українські новини". У них зафіксовано факти впливу керівництва суду на членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, депутатів Верховної Ради, співробітників Державного бюро розслідувань, суддів Конституційного суду (у справах про скасування відповідальності за незаконне збагачення і у справі про люстрацію) і членів ЦВК.

Повідомляється, що прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК. Вони спрямовані на узгодження генеральному прокурору.

Нагадаємо, окружний адміністративний суд Києва неодноразово ухвалював рішення, які викликали резонанс в суспільстві. Одним з останніх, ухвалених у квітні, було задоволення позову олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України і уряду та скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".