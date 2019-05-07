 НАБУ позбавили права вимагати анулювання незаконних угод | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

НАБУ позбавили права вимагати анулювання незаконних угод

Рішення про неконституційність права Національного антикорупційного бюро України вимагати в судах визнання недійсними угод ухвалив КСУ.

Nationales Antikorruptionsbüro Ukraine (AFP/Getty Images/S. Supinsky)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) називає таким, що узаконює розкрадання коштів держпідприємств, рішення українського Конституційного суду (КСУ) про неконституційність права бюро оскаржувати в судах угоди фігурантів кримінальних проваджень. Про це йдеться в повідомленні НАБУ в мікроблозі Twitter, поширеному у п'ятницю, 7 червня.

"Рішення КСУ, який позбавив НАБУ права через суд анулювати незаконні угоди, захищає організаторів корупційних схем і, фактично, узаконює розкрадання коштів держпідприємств", - зазначається у повідомленні. У НАБУ наголошують, що за своїми наслідками рішення КСУ може виявитися фатальним для всієї антикорупційної реформи країни. "Воно суттєво посилює позиції організаторів корупційних схем і фактично позбавляє державні підприємства можливості повернути вкрадені в них ресурси", - повідомляють у НАБУ.

Нагадаємо, КСУ 5 червня задовольнив конституційну скаргу Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) і визнав неконституційним право НАБУ вимагати в суді визнання недійсними угод. Відповідне право антикорупційного органу передбачене у статті 17 закону України "Про Національне антикорупційне бюро України". Фабула справи, на яку посилався ЗЗФ стосувалась угоди на 172,48 мільйона гривень між ЗЗФ і підконтрольним державі "Запоріжжяобленерго", діяльність керівництва якого розслідує НАБУ.

Згідно з рішенням КСУ, НАБУ вратило право оскаржувати в українських судах угоди з 5 червня 2019 року.

За даними НАБУ на червень цього року, за чотири роки роботи українські суди задовільнили 35 позовів Національного бюро, анулювавши 97 правочинів. "Відповідні рішення набули законної сили, що створило підґрунтя для повернення державі понад 6 мільярдів гривень", - зазначають у НАБУ. 

Як відомо, бізнес ЗЗФ до націоналізації у грудні 2016 року організовував "Приватбанк" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

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