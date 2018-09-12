 НАБУ повідомило міністру інфраструктури про підозру у незаконному збагаченні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

НАБУ повідомило міністру інфраструктури про підозру у незаконному збагаченні

Детективи НАБУ висунули міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Володимир Омелян

Володимир Омелян

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) повідомили міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Інформацію про це в четвер, 13 вересня, оприлюднено на офіційному сайті НАБУ.

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За даними слідства, Омелян від 2000-го до 2018 року отримав 2,17 мільйона гривень офіційного доходу. Водночас його витрати "склали лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 мільйона гривень", йдеться в повідомленні НАБУ.

Детективи НАБУ стверджують, що в 2015 році Омелян "набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень.

НАБУ також закидає Омеляну умисне невнесення до податкової декларації певних даних, зокрема інформації про позашляховик BMW X5, даних щодо оренди будинку, в якому проживав міністр із родиною, а також факту постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою.  

Міністр інфраструктури відреагував на дії НАБУ в своєму Facebook, зазначивши, що детективи відомства півтора роки "шукали сенсацій: дорогу нерухомість, значні кошти, офшорні чи будь-які компанії, схеми, корупцію", але переконалися, що "не можливо знайти те, чого немає".

"Якщо це найбільші "злочини", які змогли мені інкримінувати за час моєї роботи міністром, то мені не соромно дивитися в очі ані нашим громадянам, ані іноземним партнерам, ані керівництву країни", - заявив Омелян.

Наразі НАБУ вирішує питання щодо обрання Омеляну запобіжного заходу.

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