 НАБУ оголосила підозру депутату ВР Ярославу Дубневичу в привласненні коштів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

НАБУ оголосила підозру депутату ВР Ярославу Дубневичу в привласненні коштів

Депутату Верховної Ради від БПП закидають привласнення понад 90 мільйонів гривень. НАБУ передало до генпрокуратури подання щодо зняття недоторканності з нардепа.

НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича ("Блок Петра Порошенка") у привласненні 93,2 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Як повідомило джерело НАБУ агенції "Українські новини", привласнення даних коштів відбулося за рахунок постачання товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

За словами представника НАБУ, Дубневич організував привласнення цих коштів, перебуваючи на посаді голови комітету Верховної Ради з питань транспорту. Він начебто організував і створив умови для закупівлі елементів колії коштом підприємства "Укрзалізниці" з порушенням законної процедури, за завищеними цінами. Ці дії, за висновком НАБУ, спричинили збитки на суму 93,2 мільйони гривень.

Таким чином, Дубневича підозрюють в "організації заволодіння чужим майном у великих розмірах за попередньою змовою". Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький раніше передав генеральному прокурору Юрію Луценку подання щодо зняття недоторканності з Дубневича.

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