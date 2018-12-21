НАБУ оголосила підозру депутату ВР Ярославу Дубневичу в привласненні коштів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича ("Блок Петра Порошенка") у привласненні 93,2 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Як повідомило джерело НАБУ агенції "Українські новини", привласнення даних коштів відбулося за рахунок постачання товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

За словами представника НАБУ, Дубневич організував привласнення цих коштів, перебуваючи на посаді голови комітету Верховної Ради з питань транспорту. Він начебто організував і створив умови для закупівлі елементів колії коштом підприємства "Укрзалізниці" з порушенням законної процедури, за завищеними цінами. Ці дії, за висновком НАБУ, спричинили збитки на суму 93,2 мільйони гривень.

Таким чином, Дубневича підозрюють в "організації заволодіння чужим майном у великих розмірах за попередньою змовою". Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький раніше передав генеральному прокурору Юрію Луценку подання щодо зняття недоторканності з Дубневича.