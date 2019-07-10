НАБУ обшукало компанії, наближені до Порошенка

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю, 19 липня, обшукали приміщення ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" та спортивного клубу "5 елемент".

"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами міноборони та Генштабу ЗСУ, які у 2015-2018 роках, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК", - повідомляє пресслужба НАБУ. У Бюро додали, що детективи проводять відповідне розслідування з квітня 2018 року.

У свою чергу, у компанії "Богдан Моторс" заявляють "про надуманість та безпідставність звинувачень НАБУ" та розглядають організацію слідчих дій як політично вмотивований тиск.

Водночас у партії колишнього президента Петра Порошенка називають обшуки "винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності" (ЄС). "Партія "Європейська Солідарність" заявляє, що в останній день перед виборами ми спостерігаємо за зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію нашої політичної сили та її лідера", - йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

У політсилі Порошенка заявляють, що слідчі дії не мають відношення ні до "Європейської Солідарності", ні до Петра Порошенка. "Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки". Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамери тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації", - стверджують у партії.

У "ЄС" заявили, що оскільки обшуки відбулися в останній день передвиборчої кампанії, то "не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності".

Як зазнанчає "Інтерфакс-Україна", згідно з Єдиним держреєстром юридичних і фізичних осіб, кінцевими бенефіціарами клубу "5 елемент" (ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор") є експрезидент Петро Порошенко (55 відсотків), народний депутат Ігор Кононенко (35 відсотків) і колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який знову очолив корпорацію "Богдан" (10 відсотків).

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