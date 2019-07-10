НАБУ обшукало компанії, наближені до Порошенка

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю, 19 липня, обшукали приміщення ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" та спортивного клубу "5 елемент".
"Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами міноборони та Генштабу ЗСУ, які у 2015-2018 роках, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК", - повідомляє пресслужба НАБУ. У Бюро додали, що детективи проводять відповідне розслідування з квітня 2018 року.
У свою чергу, у компанії "Богдан Моторс" заявляють "про надуманість та безпідставність звинувачень НАБУ" та розглядають організацію слідчих дій як політично вмотивований тиск.
Водночас у партії колишнього президента Петра Порошенка називають обшуки "винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності" (ЄС). "Партія "Європейська Солідарність" заявляє, що в останній день перед виборами ми спостерігаємо за зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію нашої політичної сили та її лідера", - йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".
У політсилі Порошенка заявляють, що слідчі дії не мають відношення ні до "Європейської Солідарності", ні до Петра Порошенка. "Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки". Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамери тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації", - стверджують у партії.
У "ЄС" заявили, що оскільки обшуки відбулися в останній день передвиборчої кампанії, то "не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності".
Як зазнанчає "Інтерфакс-Україна", згідно з Єдиним держреєстром юридичних і фізичних осіб, кінцевими бенефіціарами клубу "5 елемент" (ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор") є експрезидент Петро Порошенко (55 відсотків), народний депутат Ігор Кононенко (35 відсотків) і колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який знову очолив корпорацію "Богдан" (10 відсотків).
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Рефат Чубаров, "Сила і честь"
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Андрій Парубій, "Європейська солідарність"
Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Валентин Наливайченко, "Батьківщина"
Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Сергій Тарута, "Батьківщина"
Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"
Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"
Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"
Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Олена Сотник, "Сила і честь"
Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"
Автор: Максим Сидоржевський