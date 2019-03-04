НАБУ затримало посадовців "Спецтехноекспорту" за підозрою в розтраті

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) у понеділок, 4 березня, затримали чинного та колишнього директорів держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", за підозрою в розтраті 2,2 мільйона доларів США. Також затримано ще трьох колишніх посадових осіб держпідприємства.

В НАБУ уточнили, що йдеться про екс-заступника директора "Спецтехноекспорту", екс-заступника директора департаменту держпідприємства, екс-начальника одного з відділів "Спецтехноекспорту". Їхні імена не вказані. Утім, "Спецтехноекспорт" повідомив, що було затримано директора держпідприємства Владислава Бельбаса.

У САП проінформували, що затриманим було повідомлено про підозру. Їм інкримінується скоєння службового підроблення та умисної, з використанням службового становища та за попередньою змовою, розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави. Найближчим часом до суду будуть подані клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів, пов‘язаних з триманням під вартою, йдеться у повідомленні САП на сторінці в соцмережі Facebook.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор "Спецтехноекспорту" із залученням двох своїх заступників, директора департаменту та завідувача сектора цього підприємства, організував схему розтрати державних коштів держпідприємства "Завод 410 ЦА" і виведення їх за кордон на користь іноземного підприємства. Зокрема, під час виконання зовнішньоекономічного контракту на постачання продукції військового призначення, укладеного "Спецтехноекспортом" як розпорядником майна "Заводу 410 ЦА" з міністерством оборони Індії, екс-директор підприємства залучив посередника - компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів.

За такі послуги на рахунок іноземного агента упродовж 2015 року було переказано державні кошти, що належать "Заводу 410 ЦА", в сумі 2,2 мільйона доларів США. Слідство встановило, що посередник не надавав жодних послуг.