 НАБУ затримало посадовців ″Спецтехноекспорту″ за підозрою в розтраті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

НАБУ затримало посадовців "Спецтехноекспорту" за підозрою в розтраті

Нинішнього та колишнього директорів "Спецтехноекспорта", а також ще трьох колишніх посадовців держпідприємства затримали за підозрою у розтраті державних коштів, повідомили в НАБУ та САП.

Посадовців держпідприємства затримали за підозрою у розтраті

Посадовців держпідприємства затримали за підозрою у розтраті

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) у понеділок, 4 березня, затримали чинного та колишнього директорів держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", за підозрою в розтраті 2,2 мільйона доларів США. Також затримано ще трьох колишніх посадових осіб держпідприємства.

В НАБУ уточнили, що йдеться про екс-заступника директора "Спецтехноекспорту", екс-заступника директора департаменту держпідприємства, екс-начальника одного з відділів "Спецтехноекспорту". Їхні імена не вказані. Утім, "Спецтехноекспорт" повідомив, що було затримано директора держпідприємства Владислава Бельбаса.

У САП проінформували, що затриманим було повідомлено про підозру. Їм інкримінується скоєння службового підроблення та умисної, з використанням службового становища та за попередньою змовою, розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки для інтересів держави. Найближчим часом до суду будуть подані клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів, пов‘язаних з триманням під вартою, йдеться у повідомленні САП на сторінці в соцмережі Facebook.

DW.COM

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Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор "Спецтехноекспорту" із залученням двох своїх заступників, директора департаменту та завідувача сектора цього підприємства, організував схему розтрати державних коштів держпідприємства "Завод 410 ЦА" і виведення їх за кордон на користь іноземного підприємства. Зокрема, під час виконання зовнішньоекономічного контракту на постачання продукції військового призначення, укладеного "Спецтехноекспортом" як розпорядником майна "Заводу 410 ЦА" з міністерством оборони Індії, екс-директор підприємства залучив посередника - компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів.

За такі послуги на рахунок іноземного агента упродовж 2015 року було переказано державні кошти, що належать "Заводу 410 ЦА", в сумі 2,2 мільйона доларів США. Слідство встановило, що посередник не надавав жодних послуг.

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