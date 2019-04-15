НАБУ затримало екс-народного депутата Крючкова

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ввечері у понеділок, 15 квітня, затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" екстрадованого з Німеччини колишнього народного депутата Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів підконтрольних державі обленерго та спричиненні збитків на суму понад 346 мільйонів гривень.

"Детективи НАБУ затримали чиновника в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Протягом 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід", - йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

Зазначається, що детективи НАБУ за погодженням з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) наполягатимуть на утриманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 мільйона гривень.

Раніше у цей день керівник САП Назар Холодницький повідомив, що після прибуття в Україну Крючкову буде надано охорону, пред'явлено підозру і подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Крючкова затримали у Баварії 18 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордера на арешт.