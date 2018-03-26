НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардії за підозрою у розтраті

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у вівторок, 14 травня, затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, йдеться у поавідомленні на сайті НАБУ.

Затриманого підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень. Водночас у цій справі було затримано генерального директора компанії-забудовника та оцінювача. За даними інтернет-видання "Українська правда", затримано генерального директора фірми "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та експертку з оцінки нерухомості Алісу Гринчук.

Дії затриманих кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Зараз вирішується питання про повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів, зазначає прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO. В НАБУ зазначили, що така схема зловживань із землею колишніх військових частин не є унікальною і в роботі детективів зараз перебуває низка подібних епізодів.

Раніше в командуванні Нацгвардії в коментарі програмі BIHUS.INFO пояснювали угоду щодо обміну квартир її вігідністю для нацгвардійців. Зокрема тим, що отримували житло вже в готовому об'єкті, а не в тому, що ще добудовується.