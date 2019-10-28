НАБУ затримало директорку департаменту в Офісі президента

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у вівторок, 12 листопада, затримали керівницю одного з департаментів Офісу президента України за підозрою в шахрайстві. Офіс президента України підтверджує затримання керівниці.

За даними НАБУ, внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи Бюро задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". "Керівницю одного з головних департаментів Офісу президента України... та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в НАБУ, йдеться про директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента (ОП) Світлану Кондзелю.

