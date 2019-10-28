 НАБУ затримало директорку департаменту в Офісі президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

НАБУ затримало директорку департаменту в Офісі президента

Національне антикорупційне бюро України затримало директорку департаменту в Офісі президента України. Її підозрюють у шахрайстві. Вона нібито розповідала, що вирішує будь-яку проблему через свої зв'язки.

НАБУ затримало директорку департаменту в Офісі президента

НАБУ затримало директорку департаменту в Офісі президента

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у вівторок, 12 листопада, затримали керівницю одного з департаментів Офісу президента України за підозрою в шахрайстві. Офіс президента України підтверджує затримання керівниці.

За даними НАБУ, внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи Бюро задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". "Керівницю одного з головних департаментів Офісу президента України... та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні НАБУ.

DW.COM

САП зареєструвала провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами на підставі повідомлень у ЗМІ. Розслідування доручено детективам антикорупційного бюро. (23.10.2019)

Олександра Писарука, який нині є головою правління "Райфайзен банк Аваль", затримано у справі про розкрадання мільярдного стабілізаційного кредиту НБУ. Ексголова НБУ Гонтарева назвала це "терором з боку влади". (12.11.2019)

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в НАБУ, йдеться про директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента (ОП) Світлану Кондзелю. 

Аудіо й відео до теми

Чому немає "посадок" корупціонерів: версія Зеленського (10.10.2019)  

Також за темою

Ukraine Korruption Politik Krise

Володимир Зеленський нагадав НАБУ про "не зв'язані руки" 28.10.2019

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ нагадав, що руки в них не зв'язані, а в українському суспільстві є запит на покарання корупціонерів.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht

ГПУ просить Раду дозволити кримінальне переслідування Ярослава Дубневича 17.10.2019

До Верховної Ради України надійшло подання від генпрокурора України Руслана Рябошапки з проханням дати згоду на притягнення нардепа Ярослава Дубневича до відповідальності.

Symbolbild Angeklagter in Handschellen

НАБУ затримало Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль" 17.10.2019

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського слідчі затримали під час спроби виїхати з України, кажуть у НАБУ.

Реклама

Докладно

Будівля Європарламенту в Брюсселі

У ЄП створили майданчик для підтримки євроінтеграції України

Євродепутат Кубілюс започаткував у Європарламенті форум для підтримки країн "Східного партнерства".  

Спецпризначенці НАБУ вручили підозри у справі про розкрадання коштів НБУ, наданих ВіЕйБі Банку

Справа "ВіЕйБі Банку": несподіванка для Бахматюка

Бізнесмен Олег Бахматюк б'є на сполох через оголошення підозр у справі проти посадовців його "ВіЕйБі Банку".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  