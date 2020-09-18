 НАБУ закликає Верховну Раду зберегти його незалежність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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НАБУ закликає Верховну Раду зберегти його незалежність

НАБУ закликає Верховну Раду України зберегти інституційну незалежність Бюро під час доопрацювання закону про НАБУ. У Бюро заявили, що готові долучитися до підготовки і обговорення змін у цьому законі.

НАБУ закликає Верховну Раду зберегти незалежність Бюро

НАБУ закликає Верховну Раду зберегти незалежність Бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закликало Верховну Раду зберегти інституційну незалежність Бюро під час доопрацювання закону про НАБУ. Пресслужба Бюро опублікувала відповідну офіційну заяву у п'ятницю, 18 вересня.

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"Рішення Конституційного суду, яким визнано окремі положення закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" такими, що не відповідають основному закону, на думку НАБУ, є черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією та очищення судової гілки влади в державі", - вважають у НАБУ.

У Бюро нагадали, що це вже третє рішення КС щодо Бюро і нагадали про те, як у 2019 році, судді КС визнали неконституційною статтю про незаконне збагачення та позбавили НАБУ права анулювати через суд незаконні угоди, укладені державними підприємствами. "Кожне з цих рішень, за дивним збігом обставин, з'являлось у відповідь на ефективну роботу НАБУ за кожним зі згаданих напрямків", - вважають у відомстві.

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Згідно з останнім рішенням КС, впродовж наступних трьох місяців до закону України "Про НАБУ" треба внести зміни, щоб врегулювати правові аспекти функціонування Національного бюро, "які наразі, на думку суддів КСУ, не відповідають основному Закону".

"Водночас викликають занепокоєння наміри окремих політичних сил, насамперед пов'язаних із фігурантами розслідувань НАБУ, ревізувати цей закон в частині позбавлення Національного бюро інституційної незалежності, використовуючи рішення КСУ як привід для реалізації задуму", - заявили в НАБУ.

У Бюро наголосили, що його незалежність "є базовою засадою, яка визначає спроможність інституції протистояти тиску в процесі розслідування корупційних злочинів, вчинених топкорупціонерами, та притягати їх до відповідальності".

"Закликаємо парламентарів в процесі доопрацювання закону "Про НАБУ" зберегти інституційну незалежність Національного бюро як запоруку ефективної боротьби з топкорупцією. В свою чергу НАБУ готове долучитися до процесу підготовки та обговорення цих змін", - зазначили у НАБУ і підкреслили, що Бюро працює у штатному режимі.

Як повідомлялося, Велика палата Конституційного суду України (КСУ) на засіданні у середу, 16 вересня, визнала, що окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" (НАБУ) не відповідають Конституції України.  28 серпня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

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