 НАБУ закидає САП саботування розслідування щодо ″Укроборонпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

НАБУ закидає САП саботування розслідування щодо "Укроборонпрому"

У НАБУ звинувачують САП в саботуванні та затягуванні розслідування щодо "Укроборонпрому", а також закидають антикорупційній прокуратурі політичний тиск. У САП ще не прокоментували ці звинувачення.

НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявляють, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) саботує розслідування справи щодо розкрадань в оборонній сфері. Про це йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook у четвер, 11 квітня.

"Керівництво САП публічно наголошує на необхідності активного розслідування розкрадань у сфері оборони, проте їхні реальні дії суттєво відрізняються від озвученого ЗМІ. Фактично, САП саботує розслідування НАБУ, розпочате за матеріалами Bihus.Info", - йдеться у заяві.

У НАБУ запевняють, що після відкриття справ за фактами, викладеними в розслідуванні журналістів, вони відразу ініціювали витребування в Генпрокуратури кримінального провадження, яке, ймовірно, містить листування, оприлюднене ЗМІ. "Однак без узгодження з боку САП це зробити неможливо. Натомість САП майже місяць ігнорує цю ініціативу НАБУ, не даючи жодних пояснень", - стверджують у бюро.

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Крім того, в НАБУ запевняють, що процесуальними керівниками у кримінальному провадженні не надано жодних вказівок, крім однієї "в усній формі" - не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Олега Гладковського та інших осіб, про яких ідеться в розслідуванні. Нинішню ситуацію, як заявляють у бюро, використовують "як інструмент політичного тиску" з боку керівника САП.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поки ще не коментували звинувачення з боку НАБУ.

Як повідомлялося, раніше журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили розслідування  про розкрадання й корупційні схеми, пов'язані з українськими оборонними підприємствами, яким, за цими даними, постачали котрабандну російську продукцію за завищеними цінами. Після цього президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

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