 НАБУ: Ексзаступник міністра Гримчак досі у статусі підозрюваного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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НАБУ: Ексзаступник міністра Гримчак досі у статусі підозрюваного

Національне антикорупційне бюро України стверджує, що ексзаступник міністра мінТОТ Юрій Гримчак досі є підозрюваним у справі про шахрайство. Справу ж про внесення ним недостовірних відомостей до декларацій закрили.

Національне антикорупційне бюро України

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у вівторок, 12 травня, повідомило, що ексзаступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій (мінТОТ) Юрій Гримчак досі є підозрюваним у справі про шахрайство та підбурювання до надання неправомірної вигоди. "На початку квітня НАБУ завершило розслідування за цим фактом, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого її скерують до суду, а сам експосадовець опиниться на лаві підсудних", - зазначається на сторінці бюро у Facebook.

 

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НАБУ також зазначило, що закрило справу щодо вчинення Гримчаком іншого зловживання - внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. "Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили", - ідеться в повідомленні.

Перед цим сам Гримчак повідомив у Facebook, що проти нього закрито справу за статтею 366 Кримінального кодексу України ("Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації". - Ред.) При цьому він нічого не зазначав щодо іншої справи.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд України 30 січня відпустив Гримчака з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

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