НАБУ: Деякі провадження у справах затягуються на роки

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) у четвер, 18 жовтня, повідомили, що у 45 зі 159 кримінальних проваджень, в яких детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, не відбулося навіть підготовчого засідання. Наведені дані станом на кінець вересня 2018 року.

"Судові рішення є у 34 справах, при цьому лише трьох осіб вироком суду засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться в повідомлені на офіційній сторінці НАБУ у соцмережах Facebook і Twitter. У НАБУ також наголошують, що деякі провадження від НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури очікують початку розгляду по суті вже майже два роки.

У своєрідному антирейтингу справ у судах, підготованому аналітиками НАБУ, перше місце по затягуванню розгляду справи належить провадженню щодо заступника прокурора Тернопільської області. Розгляд по суті даної справи не розпочинався впродовж 23 місяців.

Серед причин затягування судового розгляду справ називають зайнятість суддів, відвід суддів та прокурорів, проблему з визначенням підсудності тощо.

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