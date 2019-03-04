НАБУ відкрило ще одну справу щодо корупції в оборонній сфері

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) зареєстрували ще одне кримінальне провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт". Провадження відкрите за фактом заволодіння групою осіб коштами держбюджету в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем керівниками підприємства під час закупівлі деталей і комплектування для авіатехніки, повідомило бюро у вівторок, 5 березня, на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в НАБУ, справу відкрито після оприлюднення розслідування журналістами проекту Bihus.Info, в якому йдеться, що схеми закупівлі деталей за завищеними цінами для підприємств "Укроборонпрому" передбачали "відкати" для нинішнього керівника держконцерну Павла Букіна і звільненого напередодні першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Автори розслідування стверджують, що обидва разом отримали як мінімум 40 тисяч доларів при закупівлі російських висотомірів для ремонту в Україні Ан-26 із Казахстану.

За даними журналістів, у 2016-2017 роках ці прилади вартістю близько 85 тисяч доларів США за посередництва сина Гладковського Ігоря та його партнера Віталія Жукова, були відправлені в Україну через ОАЕ під виглядом запчастин до цивільного вертольота і придбані держкомпанією "Укрспецекспорт", яку на той момент очолював Букін, приблизно за 580 тисяч доларів.

У концерні "Укроборонпром" заявили, що оприлюднена журналістами інформація про семиразове завищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною.

Як повідомлялося раніше, Ігор Гладковський подав позов до Подільського районного суду Києва про захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів Дениса Бігуса та Лесі Іванової.