НАБУ відкрило ще одну справу щодо корупції в оборонній сфері

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо розкрадання керівниками "Укрспецекспорту" державних коштів під час закупівлі деталей для авіатехніки.
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) зареєстрували ще одне кримінальне провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт". Провадження відкрите за фактом заволодіння групою осіб коштами держбюджету в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем керівниками підприємства під час закупівлі деталей і комплектування для авіатехніки, повідомило бюро у вівторок, 5 березня, на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначили в НАБУ, справу відкрито після оприлюднення розслідування журналістами проекту Bihus.Info, в якому йдеться, що схеми закупівлі деталей за завищеними цінами для підприємств "Укроборонпрому" передбачали "відкати" для нинішнього керівника держконцерну Павла Букіна і звільненого напередодні першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Автори розслідування стверджують, що обидва разом отримали як мінімум 40 тисяч доларів при закупівлі російських висотомірів для ремонту в Україні Ан-26 із Казахстану.
За даними журналістів, у 2016-2017 роках ці прилади вартістю близько 85 тисяч доларів США за посередництва сина Гладковського Ігоря та його партнера Віталія Жукова, були відправлені в Україну через ОАЕ під виглядом запчастин до цивільного вертольота і придбані держкомпанією "Укрспецекспорт", яку на той момент очолював Букін, приблизно за 580 тисяч доларів.
У концерні "Укроборонпром" заявили, що оприлюднена журналістами інформація про семиразове завищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною.
Як повідомлялося раніше, Ігор Гладковський подав позов до Подільського районного суду Києва про захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів Дениса Бігуса та Лесі Іванової.