НАБУ відкрило провадження щодо "мосту Кличка" в Києві

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань чиновників комунального підприємства Київської мерії під час будівництва велосипедно-пішохідного мосту, відомого як "міст Кличка". Про це в середу, 24 липня, повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) агентству "Українські новини".

За даними САП, до відкриття цього провадження детективів НАБУ спонукали звернення громадських організацій і публікації в ЗМІ про ймовірну розтрату коштів чиновниками та працівниками комунального підприємства "Інженерний центр", що є виконавчим органом КМДА.

У НАБУ розслідують можливі зловживання працівників КП "Інженерний центр" і розтрату коштів, а також перевищення службових повноважень, наголосили в САП.

Відкритий у травні цього року мостовий пішохідно-велосипедний перехід з'єднав парки "Хрещатий" та "Володимирська гірка" в Печерському і Шевченківському районах. Одразу після відкриття об'єкта деякі скляні блоки, що вмонтовані в міст, не витримали навантаження і їх довелося замінити.