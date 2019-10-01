НАБУ відкрило провадження проти Юрія Луценка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора країни Юрія Луценка. Про це у середу, 16 жовтня, повідомила агенція "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу бюро. Проваження відкрито за статтею Кримінального кодексу України щодо зловживання владою або службовим становищем.

Справу було порушено ще 13 серпня поточного року. Підставою для цього стало рішення Солом'янського районного суду Києва, повідомляє НАБУ. Сам Юрій Луценко цю інформацію поки не прокоментував.

Як повідомлялось, на початку жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) також відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем Луценком. Справу відкрито за заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія. У своїй заяві Арахамія вказав, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх депутатів Верховної Ради й іншими особами, сприяв функціонуванню незаконного грального бізнесу в Україні. Луценко відкинув ці звинувачення.