НАБУ відкрило провадження проти одного з керівників Служби зовнішньої розвідки

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило провадження у справі про незаконне збагачення, в якому фігурує перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко. Про це в середу, 3 жовтня, повідомив директор НАБУ Артем Ситник у розмові з журналістами в Києві.

"Ми виконали певну аналітичну роботу щодо його декларації, але зареєстрували сьогодні, (…). Ми об'єднали ті матеріали, які в нас були, й зареєстрували (провадження. - Ред.) ", - зазначив Ситник, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом" було показано сюжет, в якому стверджується, що родина екс-керівника економічної контррозвідки СБУ, а нині першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка має будинки біля Києва вартістю в кілька мільйонів доларів, а його родичі мають, крім українського, і російське громадянство.

НАБУ перевірить формулу "Роттердам+"

Раніше цього ж дня Ситник також повідомив, що НАБУ отримало економічну відповідь про безпідставність застосування цінової формули на вугілля "Роттердам+". "Днями отримано економічний звіт фахівців про те, що дійсно безпідставно було застосовано "Роттердам+". Встановлено суму незаконно стягнутих, фактично отриманих коштів у результаті необґрунтованого застосування цієї формули. Ця сума становить 15 мільярдів гривень", - сказав Ситник на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції.

Водночас він вказав на необхідність проведення експертизи. "Після отримання результатів експертизи буде остаточне рішення", - запевнив Ситник.

НАБУ підозрює членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у змові в інтересах енергогенерувальних компаній під час затвердження формули "Роттердам+". НКРЕКП почала застосовувати новий порядок формування прогнознозованої оптової ринкової ціни на електроенергію з квітня 2016 року, нагадує "Інтерфакс-Україна".