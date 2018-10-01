 НАБУ відкрило провадження проти одного з керівників Служби зовнішньої розвідки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

НАБУ відкрило провадження проти одного з керівників Служби зовнішньої розвідки

У відкритому НАБУ провадженні про незаконне збагачення фігурує перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

Артем Ситник

Артем Ситник

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило провадження у справі про незаконне збагачення, в якому фігурує перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко. Про це в середу, 3 жовтня, повідомив директор НАБУ Артем Ситник у розмові з журналістами в Києві.

"Ми виконали певну аналітичну роботу щодо його декларації, але зареєстрували сьогодні, (…). Ми об'єднали ті матеріали, які в нас були, й зареєстрували (провадження. - Ред.) ", - зазначив Ситник, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше в програмі антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом" було показано сюжет, в якому стверджується, що родина екс-керівника економічної контррозвідки СБУ, а нині першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка має будинки біля Києва вартістю в кілька мільйонів доларів, а його родичі мають, крім українського, і російське громадянство.

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НАБУ перевірить формулу "Роттердам+"

Раніше цього ж дня Ситник також повідомив, що НАБУ отримало економічну відповідь про безпідставність застосування цінової формули на вугілля "Роттердам+". "Днями отримано економічний звіт фахівців про те, що дійсно безпідставно було застосовано "Роттердам+". Встановлено суму незаконно стягнутих, фактично отриманих коштів у результаті необґрунтованого застосування цієї формули. Ця сума становить 15 мільярдів гривень", - сказав Ситник на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції.

Водночас він вказав на необхідність проведення експертизи. "Після отримання результатів експертизи буде остаточне рішення", - запевнив Ситник.

НАБУ підозрює членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у змові в інтересах енергогенерувальних компаній під час затвердження формули "Роттердам+". НКРЕКП почала застосовувати новий порядок формування прогнознозованої оптової ринкової ціни на електроенергію з квітня 2016 року, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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