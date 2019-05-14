НАБУ вручило підозру екс-командувачу Нацгвардії Аллерову

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову про підозру в заволодінні майном в сумі понад 81 мільйона гривень. Про це у середу, 15 травня, інформує прес-служба НАБУ. Також про підозру повідомлено генеральному директору компанії-забудовника та оцінювачу, які проходять у цій же справі.

Наразі всі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомлялось, Юрія Аллерова та ще двох представників компанії забудовника, якими, за даними видання "Українська правда", є генеральний директор фірми "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода та експертка з оцінки нерухомості Аліса Гринчук, затримали 14 травня.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO. В НАБУ зазначили, що така схема зловживань із землею колишніх військових частин не є унікальною і в роботі детективів зараз перебуває низка подібних епізодів.

Раніше в командуванні Нацгвардії в коментарі програмі BIHUS.INFO пояснювали угоду щодо обміну квартир її вигідністю для нацгвардійців. Зокрема тим, що отримували житло вже в готовому об'єкті, а не в тому, що ще добудовується.