НАБУ вручило підозри голові та кільком суддям Окружного адмінсуду Києва

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що його детективи у п'ятницю, 17 липня, вручили підозри голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду.

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Крім того, детективи НАБУ повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації України (ДСА), "триває процес вручення підозр ще чотирьом особам", йдеться у повідомленні на сайті НАБУ. Перед цим НАБУ провело обшуки в ОАСК.

Як стверджують у НАБУ, "зазначені особи, загалом 12, діяли у рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі".

Слідство вважає, що ця організація "ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнескіл". "Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їхнім розглядом та з наперед визначеним результатом", - зазначається у повідомленні НАБУ.

Раніше цього дня пресслужба Окружного адмінсуду Києва повідомила про обшуки, вказавши, що серед озвучених підстав - розслідування "справ Майдану". У суді запевнили, що продовжують працювати у звичайному режимі та заявили про чергову спробу дискредитації суду.

У серпні 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще трьом суддям цього суду.

Утім, Вища рада правосуддя не задовольнила клопотання ГПУ та відмовилася відсторонити від посади судді на той час ексголову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.