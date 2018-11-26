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Мішель Терещенко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішель Терещенко".

Мішель Терещенко є французько-українським підприємцем. З 2015 року Мішель Терещенко обіймає посаду мера міста Глухів. Мішель Терещенко є нащадком роду українських промисловців і меценатів Терещенків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Терещенко передумав йти з посади мера Глухова

Терещенко передумав йти з посади мера Глухова 26.11.2018

Мішель Терещенко передумав складати повноваження мера Глухова через можливе запровадження воєнного стану в Україні.
Глухів після Мішеля Терещенка: з чим залишилось місто

Глухів після Мішеля Терещенка: з чим залишилось місто 04.10.2018

Упродовж трьох років Мішель Терещенко обіймав посаду мера Глухова, поки раптово не оголосив про свою відставку. Чим запам'ятається глухівчанам цей нащадок відомого роду меценатів - читайте у репортажі DW.
Експерти назвали причини невдачі Мішеля Терещенка

Експерти назвали причини невдачі Мішеля Терещенка 02.10.2018

Чому мер Глухова Мішель Терещенко неправильно оцінив політичну ситуацію в Україні та у чому полягає його політичний романтизм, DW пояснили експерти.

Мер Глухова Мішель Терещенко вирішив іти в президенти

Мер Глухова Мішель Терещенко вирішив іти в президенти 01.10.2018

На прес-конференції мер міста Глухів Сумської області Мішель Терещенко заявив про своє рішення скласти повноваження міського голови й балотуватися на посаду президента України.
Як Саакашвілі запобіжний захід обирали: репортаж з-під Печерського суду

Як Саакашвілі запобіжний захід обирали: репортаж з-під Печерського суду 11.12.2017

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Міхеілу Саакашвілі перетворилося на привід для масового пікету його прихильників. Репортаж DW з місця подій.