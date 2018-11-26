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Мішель Терещенко є французько-українським підприємцем. З 2015 року Мішель Терещенко обіймає посаду мера міста Глухів. Мішель Терещенко є нащадком роду українських промисловців і меценатів Терещенків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.