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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішель Терещенко".
Мішель Терещенко є французько-українським підприємцем. З 2015 року Мішель Терещенко обіймає посаду мера міста Глухів. Мішель Терещенко є нащадком роду українських промисловців і меценатів Терещенків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.