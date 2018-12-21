Міхаелю Шумахеру - 50 років: у день ювілею - лише спогади

Навколо німецького автогонщика "Формули-1" і живої легенди Міхаеля Шумахера нині панує затишшя. З часу нещасного випадку, що стався з ним на гірськолижному курорті у французьких Альпах 29 грудня 2013 року, його життя в одну мить змінилось настільки, наскільки його не змінювали численні успіхи, титули та нагороди. Нині він абсолютно ізольовано мешкає у своєму будинку в Швейцарії, і своє 50-річчя 3 січня святкуватиме відмежований від усього світу. Все, що залишається, - це спогади.

"Це було справді надзвичайно"

Як гонщик Шумахер став феноменом: він був надзвичайним, розширював горизонти, постійно прагнув до більшого і кращого. Все, що він робив, Шумахер прагнув робити правильно. На відмінно. "Одна його якість, якою я безмежно захоплювався, була та енергія, яку він вкладав у професію гонщика. Це було безумство - безмежне і неймовірне", - розповідає Ніко Розберґ (Nico Rosberg), який три роки був напарником Шумахера у команді Mercedes, коли той в 2010 році після трьох років паузи повернувся до змагань.

Міхаель Шумахер здобув перший чемпіонський титул "Формули-1" (1994 рік)

Чи народжуються гонщиками світового класу? "Інколи гонки уявляють собі зовсім неправильно - так, ніби вони є результатом божевілля. Але саме цього в них немає, - пояснює Норберт Гауґ (Norbert Haug), екс-віце-президент Mercedes-Benz Motorsport. - Це самовладання найвищого гатунку в умовах найвищих швидкостей". І знання того, що одна дрібна помилка може зруйнувати все, додає колишній керівник гоночної команди Mercedes.

У ході кар'єри Шумахера оминали важкі травми та нещасні випадки. Найгірше, що з ним сталось, це перелом гомілки внаслідок аварії під час Гран-прі Великобританії у 1999 році.

Але все, що сьогодні залишається від Міхаеля Шумахера, це спогади. Він взяв участь у понад 300 гонках, є семиразовим чемпіоном світу, дворазовим віце-чемпіоном світу та тричі бронзовим призером. "Сонячний хлопець", як його називали в пресі, встановив численні рекорди "Формули-1" - мав 91 перемогу, 155 разів обіймав подіумні позиції, здобував 13 перемог за один сезон, п'ять чемпіонських титулів поспіль.

І от після всіх цих тріумфів історія Міхаеля Шумахера має тільки одну дату: 29 грудня 2013 року, коли він дістав важку травму голови під час катання на лижах. І навіть нині, у день 50-річчя цього гіганта, з того моменту нічого не змінилося.

"Поставтеся з розумінням"

"Будь ласка, поставтеся з розумінням до того, що в інтересах Міхаеля ми, як і раніше, таку делікатну тему, як здоров'я, залишаємо в рамках приватної сфери", - з такими словами напередодні 50-річчя Шумахера його родина звернулася до шанувальників спортсмена в соціальній мережі Facebook. Вона подякувала всім, хто святкує цей ювілей, і повідомила, що буде запущений мобільний додаток "Schumacher. The Official App" як своєрідна віртуальна експозиція, присвячена кар'єрі найуспішнішого гонщика "Формули-1".

Точних даних про стан його здоров'я немає, сім'я спортсмена їх не надає. Але шанувальники Міхаеля Шумахера вірять: їхній кумир обов'язково встане на ноги, наголошує в розмові з DW Райнер Ферлінґ (Reiner Ferling) - керівник фан-клубу Міхаеля і Міка Шумахерів в західнонімецькому Керпені, де гонщик провів своє дитинство.

Райнер Ферлінґ (ліворуч) разом з Міхаелем Шумахером у Керпені (1993 рік)

За словами Ферлінґа, віддані прихильники Шумахера з різноманітних куточків планети постійно передають своєму улюбленцю листи і сувеніри, щоб підтримати його. "Чого ми навчились за останні п'ять років після того жахливого нещасного випадку, так це не втрачати надії і терпляче чекати", - каже глава керпенського фан-клубу, який налічує понад 4000 людей - від підлітків до літніх людей. Два роки тому завдання фан-клубу розширилися, і тепер він присвячує свою діяльність й синові Шумахена - Міку, який успішно виступає в європейському чемпіонаті "Формули-3".