Мітингарі в Гонконгу домоглися відкликання законопроєкту про екстрадицію

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання суперечливого законопроєкту про екстрадицію. Про це вона сказала в середу, 4 вересня, після зустрічі з депутатами, повідомляє інформагенція dpa. Ппресслужба Лам поширила її відеозвернення, де вона підтвердила рішення щодо цього нормативного акту.

Таким чином влада Гокнонгу виконала одну з головних вимог учасників масштабних акцій протесту, котрі не вщухають у Гонконзі з червня цього року.

Як повідомлялося, під час минулих вихідних сталися запеклі сутички між учасниками протестів та правоохоронцями. Під час сутичок на вихідних поліція затримала 63 особи, повідомляє інформагенція dpa. Після вихідних про свою солідарність з мітингарями висловили також старшокласники та студенти.

Нагадаємо, що вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли.

Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.