"Міс Німеччиною-2020" обрана 35-річна бізнесвумен і матір

"Міс Німеччиною" цього року була обрана 35-річна власниця онлайн-магазину вінтажного одягу Леоні Шарлотте фон Газе (Leonie Charlotte von Hase) з міста Кіль. Конкурс відбувся у суботу, 15 лютого, в "Європа-парку" - найбільшому парку розваг у ФРН неподалік від Фрайбурга.
Леоні є найстаршою переможницею конкурсу за всю його історію з 1927 року, а також першою матір'ю, що отримала це звання. Вона перемогла серед 15 конкуренток-фіналісток. "Я хочу представляти Німеччину з елегантністю, гідністю, харизмою та силою", - сказала вона після перемоги, цитує агенція dpa.
"Міс Німеччина-2020": Леоні Шарлотте фон Газе
Переможниця конкурсу народилась та виросла в Намібії. Останні п'ять років вона живе в Кілі, звідки походить її родина, та має німецьке громадянство. У грудні минулого року вона була обрана "міс Шлезвіг-Гольштейн".
Друге місце на конкурсі посіла 22-річна Лара Рунарссон (Lara Runarsson) з Баварії, а третє - колишня "міс Гамбург", 23-річна Мішель-Анастасія Масаліс (Michelle-Anastasia Masalis).
Цього року "Міс Німеччину" обирали за новими правилами. Жінок судили не лише за їхньою зовнішністю, а й за характером. При цьому журі конкурсу краси складалось винятково з жінок.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева вина
Кожне німецьке місто та регіон, де вирощують виноград, щороку обирає власну "королеву вина". Важливо не просто гарно виглядати, а й розумітися на процесі виноробства. Нині на черзі Тюрингія, де коронували 25-річну Юлію Роземанн, виховательку місцевого дитсадка. "Королеву вина Німеччини" обирають з-поміж 13 регіональних власниць корон.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева пива
Звісно, в Німеччині повинна бути "королева пива". А ще королеви хмелю, ячменю і навіть пшеничного пива. Баварській королеві пива має бути щонайменше 21 рік (хоча пиво офіційно дозволяється пити з 16 років). Її обирають представляти культуру Баварії у всьому світі. Пивна посланниця носить ексклюзивну традиційну сукню "дірндль", надану Асоціацією пивоварів Баварії, і вправно відкриває діжки з пивом.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева сосисок
Баварська "королева білих сосисок" Крістін Перша наразі володарює в королівстві знаменитих місцевих ковбасок, хоча вже 11 вересня їй оберуть заміну. Серед королівських аксесуарів є корона та скіпетр. Дівчина здобула титул завдяки таланту співати народні пісні та досконалим знанням про білі сосиски "вайсвурст", які зазвичай їдять із прецлями та солодкою гірчицею.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева гірських пасовищ
Здається, баварці особливо небайдужі до королев, обираючи їх у всіх можливих категоріях. У регіоні Пфронтен в Алльгої щороку призначають "королеву гірських пасовищ". Зінья Перша була коронована у 2014 році, щоб привабити туристів до регіону, а також щоб разом з багатьма іншими регіональними королевами представляти свою місцевість на щорічній сільськогосподарській виставці "Зелений тиждень".
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева огірків
Часом обирають не лише королеву, а й короля. У Бранденбурзі 19 років поспіль влаштовують свято на честь шпревальдських огірків, на якому й коронують обранців. Новий король Крістоф працює фермером на огірковій фермі, а королева Анґеліка - продає мариновані огірки.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева яблук
Щороку в Німеччині збирають 960 000 тонн яблук. Тож недивно, що по всій країні обирають численних "Яблучних королев". Вони представляють найбільший сектор сільського господарства країни і улюблений фрукт німців. Раз на рік канцлерка Анґела Меркель навіть запрошує їх до Берліна. Із чим вони їдуть до канцлерки в гості? Звісно ж, із кошиком яблук.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева троянд
"Королеви троянд" також не рідкість у різних регіонах Німеччини. Але Дорін Друга (ліворуч) з минулого року править найбільшою колекцією троянд у світі: її обрали королевою "Європа-Розаріуму" в Зангергаузені. На 13 гектарах цього парку в землі Саксонія-Ангальт квітнуть 8,300 видів троянд. Королеві під час подорожей допомагає "Принцеса троянд" Софія Перша.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева ярмарків
"Хапайте кохану людину за руку і прямуйте на ярмарок!" - часто вигукує в мікрофон торішня власниця титулу Луїза Перша. "Королева ярмарків розваг" рекламує американські гірки, каруселі, чортові колеса та інші атракціони. Так коронують "королев ярмарків" з 1989 року. Серед обов'язків королеви - мандрувати різними ярмарками розваг і нести позитив.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева полуниці
Земля Нижня Саксонія - найбільший регіон вирощування полуниці в країні. Щороку тут збирають близько 40,000 тонн солодкої ягоди. Природно, що тут є і "королева полуниці". Торішня власниця титулу Брітта Перша каже, що рекламувати полуницю зовсім нескладно: вона смачна, багата на вітаміни і корисна для фігури.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева вересу
Дев'ятиденний "Фестиваль вересу" в Амелінггаузені, що в Нижній Саксонії, проходить із розмахом. Тут є і феєрверки, і плавуча сцена, і святковий парад через усе місто. Найяскравіша подія фестивалю - обрання "королеви вересу". Чинна власниця титулу Вікторія стала 67-ю жінкою, якій дісталася почесна корона.
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Незвичайні королеви Німеччини
Королева краси
Конкурс краси "Місс Німеччина" трохи відрізняється від регіональних конкурсів королев, які здебільшого стосуються галузей сільського господарства і не надто фокусуються на зовнішності. Переможниці з 16 земель беруть участь у національному конкурсі, де обов’язковими є виходи у вечірніх сукнях та купальниках. Цьогорічна переможниця Лена Бредер (на фото) мала нагоду поспілкуватися з Папою Римським.
Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер, Ганна Чорноус