"Міс Німеччиною-2020" обрана 35-річна бізнесвумен і матір

"Міс Німеччиною" цього року була обрана 35-річна власниця онлайн-магазину вінтажного одягу Леоні Шарлотте фон Газе (Leonie Charlotte von Hase) з міста Кіль. Конкурс відбувся у суботу, 15 лютого, в "Європа-парку" - найбільшому парку розваг у ФРН неподалік від Фрайбурга.

Леоні є найстаршою переможницею конкурсу за всю його історію з 1927 року, а також першою матір'ю, що отримала це звання. Вона перемогла серед 15 конкуренток-фіналісток. "Я хочу представляти Німеччину з елегантністю, гідністю, харизмою та силою", - сказала вона після перемоги, цитує агенція dpa.

"Міс Німеччина-2020": Леоні Шарлотте фон Газе

Переможниця конкурсу народилась та виросла в Намібії. Останні п'ять років вона живе в Кілі, звідки походить її родина, та має німецьке громадянство. У грудні минулого року вона була обрана "міс Шлезвіг-Гольштейн".

Друге місце на конкурсі посіла 22-річна Лара Рунарссон (Lara Runarsson) з Баварії, а третє - колишня "міс Гамбург", 23-річна Мішель-Анастасія Масаліс (Michelle-Anastasia Masalis).

Цього року "Міс Німеччину" обирали за новими правилами. Жінок судили не лише за їхньою зовнішністю, а й за характером. При цьому журі конкурсу краси складалось винятково з жінок.

Незвичайні королеви Німеччини Королева вина Кожне німецьке місто та регіон, де вирощують виноград, щороку обирає власну "королеву вина". Важливо не просто гарно виглядати, а й розумітися на процесі виноробства. Нині на черзі Тюрингія, де коронували 25-річну Юлію Роземанн, виховательку місцевого дитсадка. "Королеву вина Німеччини" обирають з-поміж 13 регіональних власниць корон.

Незвичайні королеви Німеччини Королева пива Звісно, в Німеччині повинна бути "королева пива". А ще королеви хмелю, ячменю і навіть пшеничного пива. Баварській королеві пива має бути щонайменше 21 рік (хоча пиво офіційно дозволяється пити з 16 років). Її обирають представляти культуру Баварії у всьому світі. Пивна посланниця носить ексклюзивну традиційну сукню "дірндль", надану Асоціацією пивоварів Баварії, і вправно відкриває діжки з пивом.

Незвичайні королеви Німеччини Королева сосисок Баварська "королева білих сосисок" Крістін Перша наразі володарює в королівстві знаменитих місцевих ковбасок, хоча вже 11 вересня їй оберуть заміну. Серед королівських аксесуарів є корона та скіпетр. Дівчина здобула титул завдяки таланту співати народні пісні та досконалим знанням про білі сосиски "вайсвурст", які зазвичай їдять із прецлями та солодкою гірчицею.

Незвичайні королеви Німеччини Королева гірських пасовищ Здається, баварці особливо небайдужі до королев, обираючи їх у всіх можливих категоріях. У регіоні Пфронтен в Алльгої щороку призначають "королеву гірських пасовищ". Зінья Перша була коронована у 2014 році, щоб привабити туристів до регіону, а також щоб разом з багатьма іншими регіональними королевами представляти свою місцевість на щорічній сільськогосподарській виставці "Зелений тиждень".

Незвичайні королеви Німеччини Королева огірків Часом обирають не лише королеву, а й короля. У Бранденбурзі 19 років поспіль влаштовують свято на честь шпревальдських огірків, на якому й коронують обранців. Новий король Крістоф працює фермером на огірковій фермі, а королева Анґеліка - продає мариновані огірки.

Незвичайні королеви Німеччини Королева яблук Щороку в Німеччині збирають 960 000 тонн яблук. Тож недивно, що по всій країні обирають численних "Яблучних королев". Вони представляють найбільший сектор сільського господарства країни і улюблений фрукт німців. Раз на рік канцлерка Анґела Меркель навіть запрошує їх до Берліна. Із чим вони їдуть до канцлерки в гості? Звісно ж, із кошиком яблук.

Незвичайні королеви Німеччини Королева троянд "Королеви троянд" також не рідкість у різних регіонах Німеччини. Але Дорін Друга (ліворуч) з минулого року править найбільшою колекцією троянд у світі: її обрали королевою "Європа-Розаріуму" в Зангергаузені. На 13 гектарах цього парку в землі Саксонія-Ангальт квітнуть 8,300 видів троянд. Королеві під час подорожей допомагає "Принцеса троянд" Софія Перша.

Незвичайні королеви Німеччини Королева ярмарків "Хапайте кохану людину за руку і прямуйте на ярмарок!" - часто вигукує в мікрофон торішня власниця титулу Луїза Перша. "Королева ярмарків розваг" рекламує американські гірки, каруселі, чортові колеса та інші атракціони. Так коронують "королев ярмарків" з 1989 року. Серед обов'язків королеви - мандрувати різними ярмарками розваг і нести позитив.

Незвичайні королеви Німеччини Королева полуниці Земля Нижня Саксонія - найбільший регіон вирощування полуниці в країні. Щороку тут збирають близько 40,000 тонн солодкої ягоди. Природно, що тут є і "королева полуниці". Торішня власниця титулу Брітта Перша каже, що рекламувати полуницю зовсім нескладно: вона смачна, багата на вітаміни і корисна для фігури.

Незвичайні королеви Німеччини Королева вересу Дев'ятиденний "Фестиваль вересу" в Амелінггаузені, що в Нижній Саксонії, проходить із розмахом. Тут є і феєрверки, і плавуча сцена, і святковий парад через усе місто. Найяскравіша подія фестивалю - обрання "королеви вересу". Чинна власниця титулу Вікторія стала 67-ю жінкою, якій дісталася почесна корона.

Незвичайні королеви Німеччини Королева краси Конкурс краси "Місс Німеччина" трохи відрізняється від регіональних конкурсів королев, які здебільшого стосуються галузей сільського господарства і не надто фокусуються на зовнішності. Переможниці з 16 земель беруть участь у національному конкурсі, де обов’язковими є виходи у вечірніх сукнях та купальниках. Цьогорічна переможниця Лена Бредер (на фото) мала нагоду поспілкуватися з Папою Римським. Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер, Ганна Чорноус

