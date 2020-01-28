 Місія ООН в Україні розкритикувала законопроєкт про протидію дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Новини

Місія ООН в Україні розкритикувала законопроєкт про протидію дезінформації

Спроба ввести кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може обернутися переслідуванням журналістів за виконання їхньої роботи, наголосили в місії ООН в Україні.

В ООН вважають законопроєкт про дезінформацію таким, що не відповідає міжнародним стандартам

В ООН вважають законопроєкт про дезінформацію таким, що не відповідає міжнародним стандартам

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй в Україні вважає, що ініційований українським міністерством культури  законопроєкт про протидію дезінформації не відповідає міжнародним стандартам в галузі прав людини. Про це місія заявила у п'ятницю, 31 січня. Вона закликала українську владу утриматися від встановлення обмежень для роботи засобів масової інформації.

"Ми поділяємо тривогу медіа та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проєкт закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підривати свободу ЗМІ і призвести до самоцензури", - йдеться у повідомленні місії ООН, розміщеному на її сторінці у Facebook.

Місія зазначає, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може обернутися переслідуванням журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Крім того, держава має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг і фільтрування контенту, йдеться в повідомленні.

DW.COM

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Боротися з дезінформацією і фейком, на думку місії, необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа. Також місія закликає міністерство культури, молоді і спорту, яке розробило законопроєкт, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення, а також забезпечити його відкритість і інклюзивність.

17 січня міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) оприлюднило законопроєкт, покликаний посилити протидію поширенню дезінформації в країні. Шляхом внесення змін до низки законів його автори мають намір унормувати заходи з "забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації". На думку авторів законопроєкту, таким чином Україна буде захищена від "впливу ворожої пропаганди". Законопроєкт викликав хвилю критики з боку журналістів, правозахисників та медіаекспертів.

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