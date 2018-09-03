Місія ОБСЄ на Донбасі фіксує зменшення порушень режиму припинення вогню

З моменту настання так званого "шкільного перемир'я" тобто, з 29 серпня, ситуація з безпекою на Донбасі покращилася. Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) Александер Гуґ (Alexander Hug) на прес-конференції в Києві. "Минулого тижня місія зафіксувала на 60 відсотків менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з середніми показниками за тиждень до цього", - сказав Гуґ, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Заступник голови СММ ОБСЄ також нагадав, що сторони погодили умови перемир'я ще чотири роки тому. "Сторони майже ніколи повністю не дотримувалися його. Недавнє підтвердження прихильності - це 14-а обіцянка дотримуватися взятих на себе обов'язків", - наголосив Гуґ, слова якого наводить інформагенція "Українські новини".

Попри деяке покращення на Донбасі, ситуація з безпекою залишається "напруженою та непередбачуваною", підсумував Гуґ.

Київ повідомив про артобстріл з боку сепаратистів

Тим часом прес-центр ОСС повідомив про застосування збройними загонами сепаратистів заборонених мінськими домовленостями артсистем калібром 152 міліметри.

Згідно з опублікованими на Facebook-сторінці даними, уночі на контрольованій ЗСУ території зафіксували 10 розривів снарядів калібру 152 міліметри. Два снаряди потрапили в річку Сіверський Донецьк. "Руйнувань та постраждалих серед мирного населення не зареєстровано", - зазначається в повідомленні прес-центру.

Про порушення режиму припинення вогню повідомили й представники самопроголошеної "ДНР". За їхніми даними, за останню добу ЗСУ 19 разів обстрілювали підконтрольні "ДНР" території, передає агенція новин "Інтерфакс".