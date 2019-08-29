Місія МВФ домовляється в Києві про нову кредитну програму

До України прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про прибуття групи представників Фонду в середу, 11 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Згодом цього ж дня у МВФ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" також підтвердили, що місія прибула до Києва.

За словами керівника українського уряду, метою переговорів місії з українськими урядовцями є отримання рекомендації для ради директорів МВФ про відкриття нової програми співпраці для України. Цю кредитну програму мають розпочати до кінця поточного року.

"Говорити про результати ще рано", - сказав Гончарук під час пресконференції в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня, тож наступного тижня уряд повідомить про підсумки перебування місії.

29 серпня Гончарук під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді розповів, що з місією МВФ заплановано провести переговори щодо нової програми співпраці. За його словами, ця програма має тривати три-чотири роки.

Поточну програму співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний близько 3,9 мільярда доларів США. При цьому близько 1,4 мільярда було надано відразу. Водночас умовою виділення решти коштів називалися успішні піврічні перегляди програми впродовж 2019 року.

Поточна програма зосереджена на подальшій фінансовій консолідації та зниженні інфляції, а також реформах зі зміцнення податкового адміністрування, фінансового й енергетичного секторів, нагадують "Українські новини".

Місія МВФ працювала в Україні у травні цього року, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу. Тоді глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду.