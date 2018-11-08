Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі - фотогалерея

11 листопада 100 років тому Комп'єнським перемир'ям завершилась Перша світова війна. В Європі про її жертв нагадують численні музеї та пам'ятники.
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