Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі - фотогалерея

Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

Кістниця в Дуомоні - місце поховання неідентифікованих солдатів, які загинули на Західному фронті поблизу Вердена. Бої за Верден, що точились між німцями та французами з лютого до грудня 1916 року, вважаються чи не найтрагічнішими у Першій світовій. У 1984 році на цьому місці тодішні лідери Франції та ФРН Франсуа Міттеран та Гельмут Коль заявили: "Ми примирились і порозумілись. Ми стали друзями".