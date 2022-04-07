Міністр юстиції ФРН вважає виправданим постачання важких озброєнь Україні

На тлі дебатів про доцільність постачання важких озброєнь Україні міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) висловив думку, що такі дії з точки зору міжнародного права не означали б вступ Німеччини у війну з Росією.

"Україна веде легітимну оборонну війну проти Росії. Тому якщо вона має законне право на самозахист, то надання їй підтримки шляхом поставки зброї не може призвести до того, що Німеччина стане учасницею війни", - заявив він в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, витримки з якого опубліковано у суботу, 16 квітня.

Бушман зазначив, що це не лише його особиста думка, а й точка зору, якої дотримується уряд ФРН.

Збір доказів про воєнні злочини в Україні

Міністр наголосив, що Німеччина стала однією з перших країн, що систематично збирає докази скоєння воєнних злочинів в Україні. "Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до поліції, якщо вони є жертвами або свідками воєнних злочинів. Якщо ми дістанемося до тих російських громадян, проти яких може бути висунуто звинувачення на підставі цих доказів, то ми, керуючись нормами міжнародного права, віддамо їх під суд - так само, як ми зробили це із сирійськими катами", - сказав Бушман. За словами міністра, ці дані будуть перевірені у рамках розслідування Федеральної генпрокуратури.

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При цьому глава німецького мін'юсту зазначив, що це в жодному разі не поширюватиметься на президента Росії Володимира Путіна. "Норми міжнародного права не дозволяють проводити розслідування щодо чинних глав держави", - пояснив він.

Звинувачення Росії у геноциді

Щодо звинувачень Росії в геноциді в Україні, які пролунали з вуст президента США Джо Байдена та лідерів низки інших країн, Марко Бушман відповів: "Немає жодних сумнівів у тому, що російські солдати вчиняють огидні та жахливі злочини в Україні. Водночас для того, щоб юридично констатувати факт геноциду, потрібно довести намір повністю або частково знищити національну, расову, релігійну чи етнічну групу як таку. Я не можу сказати, чи є докази щодо цього, але вважаю, що президент Байден у цьому випадку хотів не так дати юридичну оцінку в технічному сенсі, як виступити з чітким політичним посланням".

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12 квітня Джо Байден прирівняв війну Росії проти України до геноциду. Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Колумбії Іван Дуке також погодилися з цією оцінкою.