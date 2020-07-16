Міністр фінансів України назвав спекуляціями розмови про емісію гривні

Міністр фінансів України Сергій Марченко запевняє, що на даний момент немає жодних підстав для емісії гривні Національним банком України. Про це він заявив в інтерв'ю українському виданню zn.ua, опублікованому у вівторок, 21 липня. "На сьогоднішній момент немає жодних підстав вважати, що можлива будь-яка емісія з боку НБУ", - заявив Марченко.

Він пояснив, що на етапі викупу боргових інструментів держави на вторинному ринку потреби в участі Нацбанку просто немає. Натомість є потреба у створенні якісного вторинного ринку державних цінних паперів.

"Але на цих етапах будь-які розмови про емісію - це спекуляції. Все, що нам потрібно, ми запозичимо. Все, що ми не зможемо запозичити на зовнішньому ринку, ми запозичимо на внутрішньому. На ринку достатньо ліквідності. Інше питання, що ця ліквідність має працювати на економіку, а не тільки на державний бюджет і на Національний банк", - пояснив глава українського мінфіну.

Емісія гривні ні на що не вплинула б?

Марченко також розказав, що у його відомстві навіть не обраховували наслідки емісії 300 мільярдів гривень, тому що незрозуміло, через які інструменти взагалі це може бути реалізовано сьогодні.

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Глава мінфіну стверджує, що теоретична емісія 300 мільярдів гривень ні на що не вплине, тому що вони не зможуть потрапити у руки громадян. "Щоб вплинути на інфляцію, через трансмісійний механізм ця емісія має потрапити у руки громадян, а це тільки через бюджет, інших механізмів я не бачу. Національний банк не може роздавати гроші людям. Він може нам дати можливість, щоб ми збільшили видатки. Ми цього не плануємо. У нас бюджет збалансований", - пояснив Марченко.

Він визнав, що дефіцит бюджету цього року у розмірі 7,5 відсотка ВВП є досить великим, але у порівнянні з іншими країнами це середній показник, або навіть близький до нижчої межі. "Якщо у нас буде забезпечено дохідну частину, ми профінансуємо всі свої видатки і здійснимо запозичення. У нас є всі підстави говорити принаймні про стабільність і передбачуваність", - додав міністр.

Нагадаємо, 1 липня попередній голова НБУЯків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням обгрунтовуючи своє рішення політичним тиском, зокрема через закиди з боку влади здійснити емісію грошей. 3 липня парламент звільнив Смолія. Новим главою НБУ був затверджений Кирило Шевченко з "Укргазбанку".