Міністр охорони здоров'я Чехії пішов у відставку на тлі високих темпів поширення коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех оголосив свою відставку. У понеділок, 21 вересня, 33-річний Адам Войтех заявив про складання з себе повноважень і запевнив, що хоче відкрити новий простір для вирішення нинішньої кризи, передає інформагенція dpa. Заява міністра пролунала саме під час стрімкого зростання показників поширення коронавірусної інфекції в країні.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш подякував своєму партійному колезі за пророблену працю. У соцмережі Twitter Бабіш наголосив, що навесні Войтех просто "неймовірно" впорався з першою хвилею пандемії коронавірусу.

Впродовж останніх тижнів у Чеській Республіці спостерігається стрімке зростання щоденної кількості нових випадків зараження коронавірусом. Про нові максимальні показники повідомлялося майже щодня. На тлі цього експерти стали говорити про другу хвилю пандемії. Ще раніше міністр Войтех волів посилити протиепідемічні заходи, але цьому почасти перешкоджав прем'єр Бабіш.

Нинішня відставка сталася менш ніж за два тижні перед регіональними виборами і виборами в Сенат. Станом на 21 вересня загальне число зафіксованих з моменту початку пандемії випадків інфікування коронавірусом в Чеській Республіці зросло до близько 49,3 тисячі осіб. Лише за останню добу в Чехії зафіксували 985 випадків інфікування коронавірусом.

503 людини померли в зв'язку з хворобою COVID-19. Приблизно така ж кількість людей нині перебувають у лікарні. У Чеській Республіці живуть майже 10,7 мільйона осіб.

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