Міністр оборони Ізраїлю іде у відставку через перемир'я з Газою

Ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман у середу, 14 листопада, заявив, що подає у відставку. Він робить це на знак протесту проти перемир'я із озброєними палестинськими угрупованнями в Секторі Гази, заявив Ліберман. Його рішення набуде чинності через 48 годин після подання письмової заяви прем'єр-міністру, повідомляє агенція новин Reuters.

За словами Лібермана, припинення вогню по об'єктам ХАМАС стало "сигналом слабкості", а сама угода про перемир'я, укладена за посередництва Єгипту, є "капітуляцією перед терором". "Те, що ми як держава зараз робимо, це купівля тиші на короткий строк. Ціна - довгостроковий удар по національній безпеці", - цитує його AFP. Ліберман також закликав до проведення дострокових виборів.

Перемир'я у конфлікті між Ізраїлем та Сектором Гази почалося після того, як 13 листопада представники озброєних палестинських груп у Газі оголосили припинення вогню після двох днів потужних обстрілів з обох боків. ХАМАС заявив, що дотримуватиметься режиму припинення вогню, поки Ізраїль робитиме те ж саме.

Ліберман обіймав посаду міністра оборони Ізраїлю з 2016 року.