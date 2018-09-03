 Міністр оборони США Джеймс Меттіс прибув до Афганістану з неоголошеним візитом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

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Новини

Міністр оборони США Джеймс Меттіс прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс прилетів у Кабул з неоголошеним візитом. Під час візиту міністр оборони США зустрінеться з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вже вдруге за кілька місяців прибуває до Афганістану

До Афганістану без оголошення візиту прибув міністр оборони США Джеймс Меттіс. У п'ятницю, 7 вересня, літак з главою Пентагону сів в аеропорту афганської столиці місті Кабул, повідомляє агенція новин dpa. Згідно з повідомленням, Меттіс має намір провести зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Крім того, глава американського оборонного відомства зустрінеться також з генералом Скоттом Міллером, який нещодавно перебрав на себе командування місією НАТО в Афганістані. Сьогоднішній візит Меттіса до Афганістану став другим за останні кілька місяців, нагадує агенція новин AFP.

Останнім часом в Афганістані значно активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан". Уряд у Кабулі та війська НАТО намагаються змусити талібів сісти за стіл переговорів.

Крім талібів, у цій центральноазійській країні дедалі частіше виявляє активністьтерористичне угруповання "Ісламська держава", що взяло на себе відповідальність за численні теракти. Внаслідок скоєних ісламістами нападів загинули сотні людей, переважно шиїтів.

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