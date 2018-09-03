Міністр оборони США Джеймс Меттіс прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс прилетів у Кабул з неоголошеним візитом. Під час візиту міністр оборони США зустрінеться з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
До Афганістану без оголошення візиту прибув міністр оборони США Джеймс Меттіс. У п'ятницю, 7 вересня, літак з главою Пентагону сів в аеропорту афганської столиці місті Кабул, повідомляє агенція новин dpa. Згідно з повідомленням, Меттіс має намір провести зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
Крім того, глава американського оборонного відомства зустрінеться також з генералом Скоттом Міллером, який нещодавно перебрав на себе командування місією НАТО в Афганістані. Сьогоднішній візит Меттіса до Афганістану став другим за останні кілька місяців, нагадує агенція новин AFP.
Останнім часом в Афганістані значно активізувався радикальний ісламістський рух "Талібан". Уряд у Кабулі та війська НАТО намагаються змусити талібів сісти за стіл переговорів.
Крім талібів, у цій центральноазійській країні дедалі частіше виявляє активністьтерористичне угруповання "Ісламська держава", що взяло на себе відповідальність за численні теракти. Внаслідок скоєних ісламістами нападів загинули сотні людей, переважно шиїтів.
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