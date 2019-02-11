 Міністр економіки ФРН: Німеччина планує побудувати два термінали СПГ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Міністр економіки ФРН: Німеччина планує побудувати два термінали СПГ

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр на зустрічі з американськими посадовцями заявив про можливість будівництва в Німеччині двох терміналів для прийому скрапленого газу.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр (фото з архіву)

Глава німецького міністерства економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що уряд Німеччини планує побудувати щонайменше два термінали з прийому скрапленого природного газу (СПГ). Заява прозвучала під час зустрічі міністра з офіційними особами США у вівторок, 12 лютого, інформує агенція dpa. 

"Я бачу можливості у щонайменше двох місцях, де ми можемо швидко втілити плани у дійсність", - зазначив Альтмаєр у розмові з американськими гостями, серед яких був також присутній і заступник секретаря США з питань енергетики Ден Бруллетт.

DW.COM

Німеччина вітає плани США збільшити поставки газу до Європи, але й тримається за "Північний потік-2". Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії (25.05.2018)

США не виключають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2". Вашингтон хоче нав'язати Європі свій СПГ, вважають в Берліні і Москві. DW - про думку німецького експерта, який думає інакше. (20.07.2018)

Як повідомляє dpa, наразі уряд Німеччини оголосив про наявність державних коштів на будівництво одного СПГ-терміналу. США наполягає, аби Європа купувала більше американського скрапленого природного газу, тоді як у ЄС американський газ вважають занадто дорогим.

Тим часом наближається 2022 рік, коли Німеччина має відмовитися від атомної енергії. Країна також планує зменшити залежність від вугілля. З цих причин, як зазначив Альтмаєр, зросла необхідність у природному газі для ФРН. "І ФРН, і США зацікавлені в безпечному та надійному постачання газі до Німеччини та Європи. Навіть якщо у нас різні погляди на "Північний потік-2", нас багато поєднує", - сказав міністр dpa перед зустріччю.

Додатковий імпорт скрапленого газу може знизити напруженість між Вашингтоном і Берліном, що виникла через проект газогону "Північний потік-2". Нагадаємо, що США виступають проти проекту, вважаючи, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через цей газопровід.

Дивитись відео 03:49
Now live
03:49 хв

"Північний потік-2": США "атакують" трубу (08.02.2019)

 

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2": США "атакують" трубу (08.02.2019)  

Також за темою

Ostseepipeline Nord Stream 2

П'ять поширених міфів про "Північний потік-2" 13.02.2019

У дискусії довкола проекту "Газпрому" нерідко ігнорують елементарні факти. П'ять поширених міфів про газопровід "Північний потік-2" - у добірці DW.

Gas-Pipeline Nord Stream 2

США "атакують" "Північний потік-2" (відео) 08.02.2019

"Північний потік-2" принесе не лише російський газ. Дном Балтійського моря в Європу потече і російський вплив. Про це попередили ЄС американські дипломати.

"Північний потік-2": США "атакують" трубу (08.02.2019) 08.02.2019

Не спокушайтеся: "Північний потік-2" принесе не лише російський газ. Дном Балтійського моря в Європу потече і російський вплив. Про це попередили ЄС американські дипломати. Чи згодні з цим Брюссель, Анґела Меркель та європейські експерти?

Реклама

Докладно

Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії. 

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Німці й гроші: чому люблять готівку і як заощаджують?(відео)

Економних німців називають Sparfuchs - "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці скупі, але вони люблять заощаджувати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  