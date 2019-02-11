Міністр економіки ФРН: Німеччина планує побудувати два термінали СПГ

Глава німецького міністерства економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що уряд Німеччини планує побудувати щонайменше два термінали з прийому скрапленого природного газу (СПГ). Заява прозвучала під час зустрічі міністра з офіційними особами США у вівторок, 12 лютого, інформує агенція dpa.

"Я бачу можливості у щонайменше двох місцях, де ми можемо швидко втілити плани у дійсність", - зазначив Альтмаєр у розмові з американськими гостями, серед яких був також присутній і заступник секретаря США з питань енергетики Ден Бруллетт.

Як повідомляє dpa, наразі уряд Німеччини оголосив про наявність державних коштів на будівництво одного СПГ-терміналу. США наполягає, аби Європа купувала більше американського скрапленого природного газу, тоді як у ЄС американський газ вважають занадто дорогим.

Тим часом наближається 2022 рік, коли Німеччина має відмовитися від атомної енергії. Країна також планує зменшити залежність від вугілля. З цих причин, як зазначив Альтмаєр, зросла необхідність у природному газі для ФРН. "І ФРН, і США зацікавлені в безпечному та надійному постачання газі до Німеччини та Європи. Навіть якщо у нас різні погляди на "Північний потік-2", нас багато поєднує", - сказав міністр dpa перед зустріччю.

Додатковий імпорт скрапленого газу може знизити напруженість між Вашингтоном і Берліном, що виникла через проект газогону "Північний потік-2". Нагадаємо, що США виступають проти проекту, вважаючи, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через цей газопровід.