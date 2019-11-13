Міністр економіки спробував заспокоїти населення щодо земельної реформи

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спробував заспокоїти населення щодо земельної реформи та її наслідків. В оприлюдненому в середу, 13 листопада, дописі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр намагався розвіяти побоювання громадян України щодо придбання землі іноземцями, назвавши їх "страшилками".

Свій Facebook-пост урядовець оприлюднив з нагоди розгляду в Верховній Раді законопроєктів про скасування мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Милованов вказав, зокрема, на певні механізми захисту, прописані в одному з законопроєктів.

"У проєкті закону закладається перехідний період аж до 1 січня 2024 року - юрособи з бенефіціарами-іноземцями купувати землю не зможуть. А ми зараз будуємо систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб", - запевнив урядовець.

Що не дає країні розвиватися

Водночас урядовець вказав на те, що нинішній тіньовий обіг землі "не дає країні розвиватись". Він також визнав, що внаслідок теперішньої поширеної практики передачі земельних ділянок в оренду строком на 49 років "українець отримує за це копійки, поки його земля виснажується і стає з часом непотрібною". Причина цього те, що земля "не належить тим, хто на ній працює", бо орендарям до неї байдуже, виснував міністр.

Як повідомлялося, раніше цього дня в представництві ЄС висловили підтримку запланованій урядом Олексія Гончарука земельній реформі.

Нагадаємо, 11 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані зміни до законопроєктів про продаж земель, згідно з якими питання про дозвіл продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним юридичним та фізичним особам буде винесено на референдум.

У той же день у декількох областях України відбулися акції протесту аграріїв під гаслом "Ні розпродажу України". Сільгоспвиробники перекривали автодороги, висловлюючи протест проти запланованої земельної реформи, пов'язаної зі скасуванням мораторію на продаж землі.