Міністр економіки Милованов не йде у відставку

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов ввечері у понеділок, 16 грудня, спростував поширене раніше повідомлення про його відставку. "Тут кажуть, що я написав заяву про відставку. Це брехня. Мені робота подобається, і я далі робитиму реформи", - пояснив Милованов у відео, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Міністр додав, що зарплати і пенсії мають бути в країні високими у всіх, і він зробить все для того, щоб це сталось.

Раніше у цей день народна депутатка Анна Скороход у своєму Telegram-каналі повідомила з посиланням на джерела, що Милованов, а також міністр юстиції Денис Малюська написали заяви про відставку. Вона додала, що причиною цього є "маленькі зарплати". Це повідомлення поширила низка українських ЗМІ.