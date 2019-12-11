 Міністр економіки Милованов не йде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Новини

Міністр економіки Милованов не йде у відставку

Тимофій Милованов спростував повідомлення про свою відставку з посади міністра економіки, поширене народною депутаткою і ЗМІ.

Міністр економіки України Тимофій Милованов

Міністр економіки України Тимофій Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов ввечері у понеділок, 16 грудня, спростував поширене раніше повідомлення про його відставку. "Тут кажуть, що я написав заяву про відставку. Це брехня. Мені робота подобається, і я далі робитиму реформи", - пояснив Милованов у відео, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Міністр додав, що зарплати і пенсії мають бути в країні високими у всіх, і він зробить все для того, щоб це сталось.

Раніше у цей день народна депутатка Анна Скороход у своєму Telegram-каналі повідомила з посиланням на джерела, що Милованов, а також міністр юстиції Денис Малюська написали заяви про відставку. Вона додала, що причиною цього є "маленькі зарплати". Це повідомлення поширила низка українських ЗМІ.

Дивитись відео 19:16

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DW.COM

Міністр економіки Милованов: "У мене в бібліотеці 3000 книжок"

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Милованов відреагував на образи Коломойського

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Аудіо й відео до теми

Тимофій Милованов про вкрадену землю, курс долара і пільгові кредити для усіх (11.12.2019)  

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Тимофій Милованов про вкрадену землю, курс долара і пільгові кредити для усіх (11.12.2019) 11.12.2019

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Ukraine l Wirtschaftsminister Tymofij Mylowanow

Міністр економіки Милованов: "У мене в бібліотеці 3000 книжок" 12.12.2019

Про детінізацію ринку землі, на кого розрахована програма "Повертайся й залишайся", а також про свою приватну бібліотеку розповів у розмові з DW український міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

Ukraine Tymofiy Milovanov, Mininister für wirtschaftliche Entwicklung

Міністр економіки спробував заспокоїти населення щодо земельної реформи 13.11.2019

Під час перехідного періоду до 2024 року компанії з бенефіціарами-іноземцями не зможуть купувати українську землю, запевнив міністр Милованов.

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