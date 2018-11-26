Міністри фінансів країн ЄС погодили компромісну реформу валютного союзу

Міністри фінансів країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування валютного союзу. Про це повідомив голова Єврогрупи Маріу Сентену. Угоді передували 16-годинні переговори, які тривали всю ніч на вівторок, 4 грудня, і в яких брали участь мністри фінансів не лише 19-ти країн Єврозони, а й інших держав-членів ЄС, окрім Великобританії. За словами Сентену, вдалося досягнути згоди щодо Європейського стабілізаційного фонду, повідомляє агенція новин dpa. Утім, питання спільного бюджету Єврозони та фонду гарантування вкладів лишилися відкритими.

"Ми не просунулися сильно вперед", - вважає єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі. Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), утім, у Twitter написав про "вирішальний крок вперед". Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі в середині грудня окреслять подальший шлях реформ валютного блоку. Активно підтримуване Парижем і Берліном питання спільного бюджету Єврозони досі гальмується через різні позиції, вірогідно, його розглянуть вже в 2019 році. Бюджет Єврозони має бути інтегрований у бюджет ЄС.

Передбачається, що Європейський стабілізаційний фонд (ЄСФ) в майбутньому зможе надавати позики і для порятунку банків у випадку кризової ситуації. Це повинно посилити довіру до банківської системи. Утім, ЄСФ залучатиметься лише в тому разі, коли будуть вичерпані кошти створеного банками резервного фонду (SRF) обсягом 55 мільярдів євро. Цей фонд мають наповнити до 2024 року, або ж раніше, якщо, за словами Сентену, до 2020 року вдасться суттєво знизити ризики в банківській системі. Планується також, що ЄСФ видаватиме кредити урядам, які проводять виважену політику (зокрема, не порушують бюджетні правила ЄС), проте мають проблеми із залученням позик на ринку.