Міністри фінансів країн ЄС погодили компромісну реформу валютного союзу

Міністри фінансів країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування валютного союзу. Про це повідомив голова Єврогрупи Маріу Сентену. Угоді передували 16-годинні переговори, які тривали всю ніч на вівторок, 4 грудня, і в яких брали участь мністри фінансів не лише 19-ти країн Єврозони, а й інших держав-членів ЄС, окрім Великобританії. За словами Сентену, вдалося досягнути згоди щодо Європейського стабілізаційного фонду, повідомляє агенція новин dpa. Утім, питання спільного бюджету Єврозони та фонду гарантування вкладів лишилися відкритими.
"Ми не просунулися сильно вперед", - вважає єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі. Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), утім, у Twitter написав про "вирішальний крок вперед". Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі в середині грудня окреслять подальший шлях реформ валютного блоку. Активно підтримуване Парижем і Берліном питання спільного бюджету Єврозони досі гальмується через різні позиції, вірогідно, його розглянуть вже в 2019 році. Бюджет Єврозони має бути інтегрований у бюджет ЄС.
Передбачається, що Європейський стабілізаційний фонд (ЄСФ) в майбутньому зможе надавати позики і для порятунку банків у випадку кризової ситуації. Це повинно посилити довіру до банківської системи. Утім, ЄСФ залучатиметься лише в тому разі, коли будуть вичерпані кошти створеного банками резервного фонду (SRF) обсягом 55 мільярдів євро. Цей фонд мають наповнити до 2024 року, або ж раніше, якщо, за словами Сентену, до 2020 року вдасться суттєво знизити ризики в банківській системі. Планується також, що ЄСФ видаватиме кредити урядам, які проводять виважену політику (зокрема, не порушують бюджетні правила ЄС), проте мають проблеми із залученням позик на ринку.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Оновлений євро
Після 5 євро Європейський центральний банк увів в обіг нові банкноти номіналом 10 євро. Щоправда, група європейських митців вважає новий дизайн надто нудним. Вони представили власні ідеї офіційної єдиної валюти 18 держав. Цей колаж з банкнот, які вийшли з обігу, приміром, створив німецький музикант Міхаель Ербах.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Назад до витоків
Більшість митців живе в Німеччині, але багато з них народилися в інших країнах ЄС. Свій дизайн вони представили на ресурсі neuro-illuminated.eu. Чому те, що люди використовують щоденно, має бути нудним та абстрактним? Тепер на перший план виходить естетична свідомість та барви. Версія Томаса Гаубольда зосереджується на сільськогосподарських коренях Європи.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Смілива заява
Фредерік Юрк з Гамбурга поєднує у своїй роботі віддалені одне від одного місця Європи - Фінляндію та Канарські острови. Він узяв елементи обох прапорів для нового оформлення купюри. Фредеріку Юрку було важливо розробити банкноту в яскравих та строкатих барвах, які можна розпізнати навіть здалеку. Місію здійснено!
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Клаптикова Європа
Торстен Вольбер з Кельна презентує свою версію банкноти у 10 євро: Європейський Союз як "клаптикова сім'я". Його бачення Європи є "не образом кінцевого стану, а пошуком як таким, що врешті-решт сформує Європу". З 1 січня 2015 року Литва стане 19-ю державою єврозони.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Родом з похмурих часів
Рисувальник, художник та графічний дизайнер Петер Піхлер зобразив на своїй версії банкноти у 10 євро австрійську ромську письменницю Чейю Стойко (1933-2013). Вона пережила Голокост. На зворотному боці банкноти - голуб. На думку Піхлера, разом зображення означають свободу, різноманіття та повагу.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Під одним небом
Уроджену ірландку Лорну Еґан на створення ескізу банкноти надихнули діти. Вони уособлюють надію. На те, що майбутні покоління будуть більш успішними в побудові єдності, каже Еґан. Небо символізує свободу, а також те, що всі європейці поділяють між собою.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Жанна д'Арк вказує дорогу
Антьє Герцог хотіла зобразити на банкноті 13, на її думку, найбільш значущих осіб та символів Європи. У тому числі – зі сфер мистецтва, літератури, філософії, науки, архітектури, політики, флори та фауни. Жанна д'Арк на лицевій стороні представляє жінок. Інші елементи зображені на зворотній.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Розмаїття - це ключ
"Наша сила - в розмаїтті мов та культур", - говорить народжена в Польщі мисткиня Ґражина Островска-Геншель. "В цьому сила Європи і основа толерантності", - упевнена вона. На ескізі слово "десять" написано різними європейськими мовами.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
"Культура хліба та вина"
Що, крім грошей, є важливішим за їжу? Карстен Тімесен каже, хліб та вино "є простою стравою". Крім того, вони "посприяли формуванню культури, яка розвивається вже протягом тривалого часу".
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Лівий вплив
Поставити соціаліста Карла Маркса в центр ескізу банкноти у 10 євро художника Кріса Кампе надихнула пісня про капіталізм Фанні ван Даннена. Кампе задався питанням, чи не міг би Маркс бути зображеним на банкноті з сьогодення, коли він прикрашав купюру в 100 марок Німецької Демократичної Республіки.
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Нові 10 євро: митці зробили веселі гроші
Єдина справжня банкнота у 10 євро
Уявні гроші – слабка втіха, якщо потрібно щось купити. Справжню банкноту номіналом 10 євро в кінці січня представив член правління Європейського центробанку Ів Мерш. Купюра дуже схожа на попередню банкноту, лише цифри розташовані дещо інакше.
Автор: Шай Майнеке, Юрій Шейко