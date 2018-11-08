 Міністри уряду Великобританії підготували ″план Б″ для Brexit - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Міністри уряду Великобританії підготували "план Б" для Brexit - ЗМІ

Члени кабінету міністрів Великобританії підготували запасний план на випадок, якщо парламент не підтримає угоду прем'єрки Терези Мей та Брюсселя щодо Brexit, пише видання The Sun.

Британський уряд готує запасний варіант розлучення з Євросоюзом

Британський уряд готує запасний варіант "розлучення" з Євросоюзом

Міністри уряду британської прем'єрки Терези Мей підготували запасний план на випадок, якщо механізм виходу країни з Євросоюзу не буде узгоджений до березня 2019 року. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомила газета The Sun. "План Б" буцімто склали неназвані члени кабінету міністрів Великобританії на випадок, якщо британський парламент зрештою не підтримає текст угоди про Brexit, якої прем'єр-міністерка досягне з Брюсселем.

План полягає в тому, що після березня 2019 року, на який запланований вихід Великобританії з ЄС, Лондон продовжить сплачувати членські внески ЄС до 2021 року і дотримуватися усіх правил блоку. Одночасно держава зможе, мовляв, уже як "третя країна" вести протягом двох років переговори з Брюсселем щодо умов остаточного виходу з ЄС. Згідно з розрахунком міністрів, так країні буде простіше домовитися про зону вільної торгівлі з ЄС та уникнути необхідності сплачувати рахунок за вихід з блоку на суму близько 44 мільярдів євро, пише видання.

Своєю чергою Тереза Мей зазначила, що в такому плані Б "поки нема потреби", цитує The Sun. Наприкінці жовтня Мей заявляла, що угода з Брюсселем готова майже на 95 відсотків. Для того, аби домовленості підтримав парламент, Консервативній партії прем'єрки потрібні голоси найбільшої протестантської партії Північної Ірландії - Демократичної юніоністської партії (ДЮП). Ця політсила толерує уряд меншості на чолі з Мей. Утім, ввечері 9 листопада лідерка партії Арлін Фостер заявила, що не підтримає угоду про Brexit в чинному вигляді, передає агенція dpa. Партія побоюється появи прикордонного контролю між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства. Раніше Мей неодноразово заявляла, що Лондон цього не допустить.

DW.COM

Тереза Мей говорить про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки. Утім, не всі члени кабінету підтримують її, вважаючи, що прем'рка робить занадто багато поступок Брюсселю, пише Daily Telegraph. (22.10.2018)

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Великобританії з вимогою провести повторне голосування щодо виходу країни з ЄС. Вони заявляють, що під час першого референдуму громадяни не здогадувались про наслідки Brexit. (20.10.2018)

Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Брюссель та Лондон планували випрацювати угоду щодо Brexit у найближчі тижні, аби країни-члени ЄС встигли ратифікувати її до кінця березня 2019 року, коли має відбутися формальний вихід Великобританії з ЄС. Для цього в листопаді хотіли скликати позачерговий саміт лідерів країн ЄС. Однак поки що, за інформацією брюссельських переговірників, прориву між сторонами досягнути не вдається.

Головною проблемою на переговорах є питання кордону на острові Ірландія після Brexit. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між Сполученим Королівством і островом Ірландія, адже це відділило би Північну Ірландію від решти країни.

Дивитись відео 02:31
Now live
02:31 хв

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

Також за темою

Großbritannien Theresa May in der Downing Street in London

Тереза Мей не хоче продовжувати перехідний період після Brexit 22.10.2018

Британська прем'єрка Тереза Мей виступила проти пропозиції Брюсселя продовжити перехідний період після виходу країни з Євросоюзу. Також досі відкритим залишається ірландське питання.

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

Мей не проти продовжити перехідний період після Brexit 18.10.2018

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей розглядає можливість продовження перехідного періоду після Brexit. Напередодні ЄС запропонував таку опцію Лондону.

Irland Grenze zu Nordirland

Ірландське питання може поховати угоду щодо Brexit 19.10.2018

Мішель Барньє застерігає, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією може цілковито перекреслити всі спроби домовитися про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit.

Реклама

Докладно

Націоналісти у Варшаві

У Польщі уряд та ультраправі можуть посваритися

Націоналісти та уряд Польщі взяли курс на конфронтацію, бо планують пройти тим самим маршрутом у день незалежності. 

Літак Ryanair

Франція конфіскувала літак Ryanair через субсидії

У Франції конфіскували літак Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт навколо субсидій. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  