Міністри уряду Великобританії підготували "план Б" для Brexit - ЗМІ

Члени кабінету міністрів Великобританії підготували запасний план на випадок, якщо парламент не підтримає угоду прем'єрки Терези Мей та Брюсселя щодо Brexit, пише видання The Sun.
Міністри уряду британської прем'єрки Терези Мей підготували запасний план на випадок, якщо механізм виходу країни з Євросоюзу не буде узгоджений до березня 2019 року. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомила газета The Sun. "План Б" буцімто склали неназвані члени кабінету міністрів Великобританії на випадок, якщо британський парламент зрештою не підтримає текст угоди про Brexit, якої прем'єр-міністерка досягне з Брюсселем.
План полягає в тому, що після березня 2019 року, на який запланований вихід Великобританії з ЄС, Лондон продовжить сплачувати членські внески ЄС до 2021 року і дотримуватися усіх правил блоку. Одночасно держава зможе, мовляв, уже як "третя країна" вести протягом двох років переговори з Брюсселем щодо умов остаточного виходу з ЄС. Згідно з розрахунком міністрів, так країні буде простіше домовитися про зону вільної торгівлі з ЄС та уникнути необхідності сплачувати рахунок за вихід з блоку на суму близько 44 мільярдів євро, пише видання.
Своєю чергою Тереза Мей зазначила, що в такому плані Б "поки нема потреби", цитує The Sun. Наприкінці жовтня Мей заявляла, що угода з Брюсселем готова майже на 95 відсотків. Для того, аби домовленості підтримав парламент, Консервативній партії прем'єрки потрібні голоси найбільшої протестантської партії Північної Ірландії - Демократичної юніоністської партії (ДЮП). Ця політсила толерує уряд меншості на чолі з Мей. Утім, ввечері 9 листопада лідерка партії Арлін Фостер заявила, що не підтримає угоду про Brexit в чинному вигляді, передає агенція dpa. Партія побоюється появи прикордонного контролю між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства. Раніше Мей неодноразово заявляла, що Лондон цього не допустить.
Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Брюссель та Лондон планували випрацювати угоду щодо Brexit у найближчі тижні, аби країни-члени ЄС встигли ратифікувати її до кінця березня 2019 року, коли має відбутися формальний вихід Великобританії з ЄС. Для цього в листопаді хотіли скликати позачерговий саміт лідерів країн ЄС. Однак поки що, за інформацією брюссельських переговірників, прориву між сторонами досягнути не вдається.
Головною проблемою на переговорах є питання кордону на острові Ірландія після Brexit. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між Сполученим Королівством і островом Ірландія, адже це відділило би Північну Ірландію від решти країни.