Міністри уряду Великобританії підготували "план Б" для Brexit - ЗМІ

Міністри уряду британської прем'єрки Терези Мей підготували запасний план на випадок, якщо механізм виходу країни з Євросоюзу не буде узгоджений до березня 2019 року. Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомила газета The Sun. "План Б" буцімто склали неназвані члени кабінету міністрів Великобританії на випадок, якщо британський парламент зрештою не підтримає текст угоди про Brexit, якої прем'єр-міністерка досягне з Брюсселем.

План полягає в тому, що після березня 2019 року, на який запланований вихід Великобританії з ЄС, Лондон продовжить сплачувати членські внески ЄС до 2021 року і дотримуватися усіх правил блоку. Одночасно держава зможе, мовляв, уже як "третя країна" вести протягом двох років переговори з Брюсселем щодо умов остаточного виходу з ЄС. Згідно з розрахунком міністрів, так країні буде простіше домовитися про зону вільної торгівлі з ЄС та уникнути необхідності сплачувати рахунок за вихід з блоку на суму близько 44 мільярдів євро, пише видання.

Своєю чергою Тереза Мей зазначила, що в такому плані Б "поки нема потреби", цитує The Sun. Наприкінці жовтня Мей заявляла, що угода з Брюсселем готова майже на 95 відсотків. Для того, аби домовленості підтримав парламент, Консервативній партії прем'єрки потрібні голоси найбільшої протестантської партії Північної Ірландії - Демократичної юніоністської партії (ДЮП). Ця політсила толерує уряд меншості на чолі з Мей. Утім, ввечері 9 листопада лідерка партії Арлін Фостер заявила, що не підтримає угоду про Brexit в чинному вигляді, передає агенція dpa. Партія побоюється появи прикордонного контролю між Північною Ірландією та рештою Сполученого Королівства. Раніше Мей неодноразово заявляла, що Лондон цього не допустить.

Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Брюссель та Лондон планували випрацювати угоду щодо Brexit у найближчі тижні, аби країни-члени ЄС встигли ратифікувати її до кінця березня 2019 року, коли має відбутися формальний вихід Великобританії з ЄС. Для цього в листопаді хотіли скликати позачерговий саміт лідерів країн ЄС. Однак поки що, за інформацією брюссельських переговірників, прориву між сторонами досягнути не вдається.

Головною проблемою на переговорах є питання кордону на острові Ірландія після Brexit. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між Сполученим Королівством і островом Ірландія, адже це відділило би Північну Ірландію від решти країни.