Міністри України, ФРН і США обговорили "Північний потік-2" і транзит газу

Міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили, як надати Україні гарантії щодо її майбутнього як транзитної країни після спорудження трубопроводу "Північний потік -2", заявив у понеділок, 23 серпня, міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє агентство Reuters.

"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати", - цитує слова Галущенка агенція "Укрінформ".

За його словами, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з тієї позиції, яка вже задекларована і озвучена президентом України Володимиром Зеленським: не можна дозволити використовувати Росії газ, як зброю.

"Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу",- підкреслив Галущенко.

Він додав, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.

Водночас міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) сказав, що Берлін хоче підтримати перехід України до відновлюваної енергетики.

Зустріч міністрів відбулася на полях установчого саміту "Кримська платформа" в Києві, який розпочався цього ж дня. Його мета привернення міжнародної уваги та об'єднання зусиль з повернення Україні Кримського півострова, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.

Читайте також: Меркель у Києві: прощальний візит з елементами "човникової" дипломатії