Міністри енергетики України та Росії у Відні обговорили транзит газу

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель та міністр енергетики Росії Олександр Новак у четвер, 28 листопада, провели зустріч у Відні у рамках підготовки до підписання договору про транспортування газу Україною. Про це повідомило міністерство енергетики та захисту довкілля України на своєму сайті.

Сторони обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил та домовилися активізувати роботу. Надалі переговори планується продовжувати як у двосторонньому, так і у тристоронньому форматі за участі європейської сторони. "Підписання довгострокового договору на транспортування газу відповідно до європейського законодавства та на економічно-обгрунтованих умовах - це питання енергетичної безпеки не лише України, а й Європи", - наголосили в українському міністерстві.

У російському міністерстві енергетики в повідомленні про зустріч зазначили, що сторони також обговорили питання врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів та перспективи прямої закупівлі російського газу для споживачів України. За інформацією російської сторони, в переговорах також взяли участь голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, керівництво "Нафтогазу України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Як повідомлялося, "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" продовжити термін дії наявного контракту або укласти новий договір про транзит газу територією України терміном на один рік. Умовами подальшої співпраці "Газпром" назвав відмову обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі й припинення всіх судових розглядів. Також російська компанія вимагає скасувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції" та відкликати клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською Комісією розслідування проти російської компанії.

"Нафтогаз" у відповідь відкинув ці вимоги. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, все це не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором.