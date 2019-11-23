Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом

Міністр оборони США Марк Еспер заявив у неділю про звільнення очільника американських військово-морських сил Річарда Спенсера через його позицію щодо спецназівця Едварда Галлахера, обвинуваченого у скоєнні воєнних злочинів. Про необхідність відставки свого підлеглого Еспер оголосив у неділю, 24 листопада.

За словами глави Пентагону, він "втратив довіру" до Спенсера та "глибоко стурбований" його діями у справі Галлахера. Еспер наполягає на тому, що міністр ВМС США намагався за його спиною вести переговори з адміністрацією Дональда Трампа щодо подальшої долі спецпризначенця.

Сам Спенсер в короткому листі підтвердив, що залишає пост і зауважив, що "більше не поділяє з головнокомандувачем (американським президентом Дональдом Трампом. - Ред.) розуміння щодо ключових принципів порядку і дисципліни" в армії.

Раніше командування ВМС США вимагало провести засідання комісії, яка б розглянула можливість позбавлення Галлахера статусу "морського котика", що призвело б до його виходу на пенсію не як спецпризначенця. Однак у своїй заяві Еспер наполіг на тому, що Галлахер має зберегти цей статус.

Трамп привітав рішення глави Пентагону. "Едді спокійно піде у відставку з усіма відзнаками, які він заслужив, включно з значком-тризубцем (знак приналежності до "морських котиків" - Ред.)", - написав президент США у Twitter.

Таким чином глава Пентагону остаточно завершив конфлікт між американськими ВМС та Дональдом Трампом щодо подальшої долі Галлахера, якого раніше звинувачували у вбивстві полоненого та стрілянині по цивільним особам у Іраку. Присяжні військового трибуналу визнали його винним лише в тому, що він позував для фотографії поруч із трупом полоненого.

Галлахера не було звільнено з лав збройних сил, і єдиним наслідком цієї справи для нього стало короткострокове пониження у званні - це покарання було скасовано Трампом трохи згодом.

Звільнення Спенсера - не перше спірне рішення нового глави Пентагону на догоду Трампу. У вересні цього року міністерство оборони США виділило 3,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Це викликало обурення у Демократичній партії.