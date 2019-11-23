 Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Новини

Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом

Глава Пентагону звільнив міністра ВМС США Річарда Спенсера через його позицію щодо "морського котика", звинуваченого у вбивстві полоненого.

Міністр ВМС США Річард Спенсер йде у відставку через конфлікт з Трампом

Міністр ВМС США Річард Спенсер йде у відставку через конфлікт з Трампом

Міністр оборони США Марк Еспер заявив у неділю про звільнення очільника американських військово-морських сил Річарда Спенсера через його позицію щодо спецназівця Едварда Галлахера, обвинуваченого у скоєнні воєнних злочинів. Про необхідність відставки свого підлеглого Еспер оголосив у неділю, 24 листопада.

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Пентагон виділив 3,6 мільярда доларів на реалізацію планів президента США Дональда Трампа зі спорудження муру на кордоні з Мексикою, заморозивши інші свої проєкти. Це викликало критику з боку демократів. (04.09.2019)

За словами глави Пентагону, він "втратив довіру" до Спенсера та "глибоко стурбований" його діями у справі Галлахера. Еспер наполягає на тому, що міністр ВМС США намагався за його спиною вести переговори з адміністрацією Дональда Трампа щодо подальшої долі спецпризначенця.

Сам Спенсер в короткому листі підтвердив, що залишає пост і зауважив, що "більше не поділяє з головнокомандувачем (американським президентом Дональдом Трампом. - Ред.) розуміння щодо ключових принципів порядку і дисципліни" в армії.

Раніше командування ВМС США вимагало провести засідання комісії, яка б розглянула можливість позбавлення Галлахера статусу "морського котика", що призвело б до його виходу на пенсію не як спецпризначенця. Однак у своїй заяві Еспер наполіг на тому, що Галлахер має зберегти цей статус.

Трамп привітав рішення глави Пентагону. "Едді спокійно піде у відставку з усіма відзнаками, які він заслужив, включно з значком-тризубцем (знак приналежності до "морських котиків" - Ред.)", - написав президент США у Twitter.

Таким чином глава Пентагону остаточно завершив конфлікт між американськими ВМС та Дональдом Трампом щодо подальшої долі Галлахера, якого раніше звинувачували у вбивстві полоненого та стрілянині по цивільним особам у Іраку. Присяжні військового трибуналу визнали його винним лише в тому, що він позував для фотографії поруч із трупом полоненого.

Галлахера не було звільнено з лав збройних сил, і єдиним наслідком цієї справи для нього стало короткострокове пониження у званні - це покарання було скасовано Трампом трохи згодом.

Звільнення Спенсера - не перше спірне рішення нового глави Пентагону на догоду Трампу. У вересні цього року міністерство оборони США виділило 3,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Це викликало обурення у Демократичній партії.

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

  • Гепрокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джефф Сешнс

    Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.

  • Міністр оборони Джеймс Меттіс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Меттіс

    Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.

    Автор: Світлана Кореновська


DW.COM

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (21.12.2018)  

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