Міністерство охорони здоров'я України планує створити Офіс пацієнта

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України планує створити Офіс пацієнта. За допомогою цієї структури пацієнти зможуть спілкуватися з міністерством. Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в понеділок, 16 вересня.

Офіс пацієнта створюють для того, "щоб усі звернення, всі комунікації здійснювалися не через вулицю, дзвінки, а через один структурований інструмент, точку входу… Це буде та точка комунікації, з якої потім виходитимуть усі необхідні для пацієнтів рішення, системні зміни", - цитує Скалецьку інформагенція "Інтерфакс-Україна". Офіс пацієнта очолить глава міністерства. Також у ньому буде секретаріат, який організовуватиме роботу відомства.

Скалецька пообіцяла, що пріоритетом роботи її міністерства буде безпека пацієнтів і захист їхніх прав, зокрема права на запобігання хворобам, доступність медичної допомоги, права вибору лікаря, методів профілактики, діагностики тощо.