 Міністерство охорони здоров′я України планує створити Офіс пацієнта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

Міністерство охорони здоров'я України планує створити Офіс пацієнта

При міністерстві охорони здоров'я України буде створено Офіс пацієнта. За допомогою нової структури пацієнти зможуть спілкуватися з МОЗ, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України планує створити Офіс пацієнта

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України планує створити Офіс пацієнта. За допомогою цієї структури пацієнти зможуть спілкуватися з міністерством. Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в понеділок, 16 вересня.

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Офіс пацієнта створюють для того, "щоб усі звернення, всі комунікації здійснювалися не через вулицю, дзвінки, а через один структурований інструмент, точку входу… Це буде та точка комунікації, з якої потім виходитимуть усі необхідні для пацієнтів рішення, системні зміни", - цитує Скалецьку інформагенція "Інтерфакс-Україна". Офіс пацієнта очолить глава міністерства. Також у ньому буде секретаріат, який організовуватиме роботу відомства.

Скалецька пообіцяла, що пріоритетом роботи її міністерства буде безпека пацієнтів і захист їхніх прав, зокрема права на запобігання хворобам, доступність медичної допомоги, права вибору лікаря, методів профілактики, діагностики тощо.

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