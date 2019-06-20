Міністерство культури України підтвердило ліквідацію УПЦ КП

Міністерство культури України у середу, 31 липня, заявило, що Київська патріархія ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату офіційно припинила своє існування, приєднавшись до Київської митрополії Православної церкви України (ПЦУ), передають "Українські Новини".

Зазначається, що всі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів ПЦУ. Вони отримали всі повноваження і юридичні підстави для ухвалення рішень щодо майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об'єднання УПЦ КП, ідеться у повідомленні.

Підставою таких змін у мінкульті назвали рішення об'єднавчого собору українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату в грудні 2018 року. Тоді собор ухвалив створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП.

Патріарх Філарет закликає не скасовувати реєстрацію УПЦ КП

Водночас почесний патріарх Православної церкви України Філарет закликав міністерство юстиції України не скасовувати реєстрацію УПЦ КП і не позбавляти Київську патріархію УПЦ КП права юридичної особи на підставі рішення ліквідаційної комісії ПЦУ.

У листі до міністра юстиції України Павла Петренка Філарет попросив "забезпечити законне право церкви на своє існування і продовжити існуючу реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату", йдеться у повідомленні УПЦ КП у соцмережі Facebook.

Філарет наполягає, що ні керівництво ПЦУ, ні ліквідаційна комісія не мають до УПЦ КП жодного стосунку. Він також вказує, що 20 червня в Києві відбувся "собор" УПЦ КП, який буцімто ухвалив постанову про продовження діяльності УПЦ КП і про її вихід зі складу ПЦУ.

У ПЦУ назвали грубим порушенням проведення "собору" Філаретом і закликали його не підривати єдність церкви. Тоді ж почесного патріарха позбавили прав єпархіального архієрея і заборонили йому керувати київською єпархією церкви.