Міністерство культури України перевіряє святині Києво-Печерської лаври

Спеціальна комісія міністерства культури України в четвер, 29 листопада, здійснює перевірку святинь, які було передано 30 років тому Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (Московського патріархату), пише "Інтерфакс-Україна".

"Намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло обговорив із членами комісії процедуру перевірки наявності цінностей. У перший день різдвяного посту члени комісії розпочали перевірку наявності мощів у Ближніх і Дальніх печерах лаври", - повідомляється на офіційному сайті УПЦ (МП).

Дивитись відео 01:29 Now live 01:29 хв Поділитись Православна церква: кому належать українські Лаври? (06.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/32f41 Православна церква: кому належать українські Лаври? (06.08.2018)

Робота комісії відбувається під наглядом ченців, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі. Перевірка відбувається вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської лаври. Спеціальну комісію, до складу якої ввійшли співробітники Міністерства культури та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було створено з ініціативи мінкульту. Метою комісії є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, переданих Києво-Печерській лаврі починаючи з 1988 року - з моменту відкриття монастиря після відродження.

Нагадаємо, що напередодні уряд України прийняв рішення про повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври у Тернопільській області до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У міністерстві культури зазначили, що Києво-Печерська і Свято-Успенська Почаївська лаври є власністю держави і були передані в оренду на 50 років Українській православній церкви Московського патріархату.

Раніше комісія мін'юсту задовольнила скаргу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Він просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд лаври (йдеться про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці та надбрамний корпус) релігійною організацією Московського патріархату "Почаївська Свято-Успенська Лавра".