Міністерство культури України (Мінкультури)

Міністерство культури України забезпечує і реалізує державну політику в сферах культури та мистецтва.

Мінкультури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії.