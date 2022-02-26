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Міністерство культури України (Мінкультури)

Міністерство культури України забезпечує і реалізує державну політику в сферах культури та мистецтва.

Мінкультури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії.

Україна просить міжнародних ТБ-провайдерів вимкнути новинні канали Росії

Україна просить міжнародних ТБ-провайдерів вимкнути новинні канали Росії 26.02.2022

Міністерство культури України спільно з українськими медіагрупами закликало міжнародних партнерів заблокувати та вимкнути російські новинні канали, щоб запобігти поширенню російської пропаганди.
Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну 13.02.2022

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Кожному по центру. Як у РНБО боротимуться з дезінформацією

Кожному по центру. Як у РНБО боротимуться з дезінформацією 07.04.2021

В Україні презентували Міжнародний центр протидії дезінформації, який працюватиме при РНБО. Експерти нарікають - презентація залишила чимало питань відкритими.
Якось воно буде. Боротьба Зеленського з дезінформацією починається з хаосу

Якось воно буде. Боротьба Зеленського з дезінформацією починається з хаосу 12.03.2021

В Україні днями з'явиться Центр протидії дезінформації, анонсований Володимиром Зеленським. Навколо центру вже зараз панує хаос: незрозуміло ані хто залучатиметься до його роботи, ані в чому саме вона полягатиме.
Кулеба і Ткаченко обурені репресіями проти журналістів у Білорусі

Кулеба і Ткаченко обурені репресіями проти журналістів у Білорусі 21.02.2021

Україна засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ, наголосили у спільній заяві глави МЗС і міністерства культури України.
Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації

Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації 19.02.2021

У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.

Битва за борщ: як Україна відстоює свою національну страву в росіян (03.12.2020) 03.12.2020

Борщ нерідко подають у ресторанах за кордоном як "російський суп". Аби усунути всі непорозуміння щодо походження цієї страви, українці переконують ЮНЕСКО внести український борщ у список нематеріальної культурної спадщини людства.

Мінкульт України дозволив роботу кінотеатрів у червоній зоні карантину

Мінкульт України дозволив роботу кінотеатрів у "червоній" зоні карантину 24.10.2020

Попри дозвіл на роботу кінотеатрів під час пандемії потрібно буде дотримуватися маскового режиму, кондиціонування, а також наповненості залів щонайбільше на 50 відсотків.
Чи повернуться до України Адам і Єва Кранаха Старшого?

Чи повернуться до України "Адам і Єва" Кранаха Старшого? 13.10.2020

Диптих "Адам і Єва" Лукаса Кранаха Старшого у 1920-х роках вивезли за кордон з Музею мистецтв у Києві і продали на аукціоні. У музеї вважають, що Україна має всі підстави вимагати повернення шедевра.
Коментар: Хто втамує кадровий голод президента Зеленського?

Коментар: Хто втамує кадровий голод президента Зеленського? 05.06.2020

Відсутність зрозумілої кадрової політики перетворює нинішню команду Володимира Зеленського в закрите акціонерне товариство, вважає Сергій Руденко.
Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка

Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка 04.06.2020

Новий міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко є справжнім профі, але його навички можуть використати для зачистки інформаційного поля в Україні, кажуть експерти.
Мінкультури обрало Святослава Літинського кандидатом в мовні омбудсмени

Мінкультури обрало Святослава Літинського кандидатом в мовні омбудсмени 02.06.2020

Міністерство культури України висунуло відомого захисника української мови Святослава Літинського на посаду уповноваженого зі захисту державної мови. Тепер кандидатуру має затвердити уряд України.
Слуга народу пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури

"Слуга народу" пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури 01.06.2020

Фракція "Слуга народу" висунула на посаду міністра культури України колишнього генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка. Тепер за нього має проголосувати Верховна Рада.
Український уряд призначив в.о. міністра культури

Український уряд призначив в.о. міністра культури 10.03.2020

Тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра культури, молоді і спорту України стала Світлана Фоменко. Раніше вона була заступницею міністра.
Мінкульт пообіцяв надати Суспільному кошти для погашення боргу

Мінкульт пообіцяв надати "Суспільному" кошти для погашення боргу 28.02.2020

В українському мінкульті вирішили "наблизити фінансування" Суспільного мовника, щоб він міг погасити борг перед медіакомпанією Euronews на майже 11 мільйонів євро, через який були заблоковані його рахунки.

Міністр культури Бородянський: Звання народного артиста - це посткомуністичне минуле

Міністр культури Бородянський: Звання народного артиста - це посткомуністичне минуле 18.02.2020

Протидія дезінформації, телеканал для тимчасово окупованих територій, виступи українських артистів у Росії - про ці та інші теми DW поспілкувалася з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.
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