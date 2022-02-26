Міністерство культури України (Мінкультури)

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Міністерство культури України забезпечує і реалізує державну політику в сферах культури та мистецтва.
Мінкультури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії.
Борщ нерідко подають у ресторанах за кордоном як "російський суп". Аби усунути всі непорозуміння щодо походження цієї страви, українці переконують ЮНЕСКО внести український борщ у список нематеріальної культурної спадщини людства.
Протидія дезінформації, телеканал для тимчасово окупованих територій, виступи українських артистів у Росії - про ці та інші теми DW поспілкувалася з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.