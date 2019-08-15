Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) було створено 2016 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МТОТ". Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) було створено 2016 року. Міністерство створили шляхом злиттям Державного агентства з питань відновлення Донбасу та Державної служби з питань АР Крим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.