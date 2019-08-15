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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) було створено 2016 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МТОТ". Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) було створено 2016 року. Міністерство створили шляхом злиттям Державного агентства з питань відновлення Донбасу та Державної служби з питань АР Крим. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Юрій Луценко уточнив, за що затримали Юрія Гримчака

Юрій Луценко уточнив, за що затримали Юрія Гримчака 15.08.2019

Генпрокурор України Луценко підтвердив затримання заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у заволодінні сумою в понад мільйон доларів.
Реінтеграція окупованих територій України: брак державної стратегії

Реінтеграція окупованих територій України: брак державної стратегії 11.12.2017

Навесні 2016 року в Україні створили міністерство з тимчасово окупованих територій. Але досі уряду в Києві бракує чіткої стратегії реінтеграції Донбасу та Криму. Чому?
Рік роботи міністерства окупованих територій - бідний родич українського уряду

Рік роботи міністерства окупованих територій - "бідний родич" українського уряду 20.04.2017

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій за рік роботи залишається, радше, фасадом для співпраці з міжнародними донорами і гуманітарними організаціями, зазначають опитані DW експерти.
Торгівля з Донбасом: нові правила, але блокада залишається

Торгівля з Донбасом: нові правила, але блокада залишається 08.03.2017

Через лінію розмежування на сході України можна буде перевозити менше категорій товарів, ніж досі. Хоча детального списку ще немає, до нього буде внесена лише критична продукція і необхідні для роботи підприємств товари.