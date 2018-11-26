 Міністерство екології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

Міністерство екології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося

Міністерство екології України продовжить боротьбу за заборону полювання на лося. Напередодні суд у Києві дозволив полювати на цих тварин.

Мінекології України відстоюватиме заборону полювання на лося (фото з архіву)

Мінекології України відстоюватиме заборону полювання на лося (фото з архіву)

У міністерстві екології та природних ресурсів України продовжуватимуть боротися за збереження популяції лося в Україні. Глава відомства Остап Семерак у середу, 28 листопада, повідомив, що мінекології оскаржить судове рішення про дозвіл на полювання, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Семерак також додав, що рішення про заборону полювання на лося було ухвалено з дотриманням усіх норм законодавства.

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"Я здивований агресивністю деяких громадян України, які через суди намагаються відвоювати собі право вбивати тварин, популяція яких суттєво скоротилася та які перебувають під захистом в інших країнах", - заявив Семерак, висловивши сподівання, що мінекології "вдасться захистити цивілізоване, гуманне рішення в судах апеляційної інстанції".

Напередодні окружний адміністративний суд Києва виключив лося європейського з Червоної книги України та дозволив полювання на нього. Суд заявив, що міністерство екології не навело наукового обґрунтування необхідності внесення лося до Червоної книги України і не надало даних про чисельність популяції. Також суд наголосив, що після 2009 року стан популяції лося в Україні не досліджували.

У свою чергу, Семерак зазначив, що популяцію досліджували і досліджують нині. "Облік популяції лося здійснюють мисливські господарства, Академія наук України. Третій вектор - це робота мінекології, яку ми розпочали спільно з німецькими партнерами. Відбувся перший етап дослідження із застосуванням вертольотів для підрахунку популяції. Зараз, коли випав сніг, проводитимемо наступний етап", - заявив міністр.

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    Автор: Мартін Кюблер, Валерій Сааков


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