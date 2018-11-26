Міністерство екології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося

У міністерстві екології та природних ресурсів України продовжуватимуть боротися за збереження популяції лося в Україні. Глава відомства Остап Семерак у середу, 28 листопада, повідомив, що мінекології оскаржить судове рішення про дозвіл на полювання, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Семерак також додав, що рішення про заборону полювання на лося було ухвалено з дотриманням усіх норм законодавства.

"Я здивований агресивністю деяких громадян України, які через суди намагаються відвоювати собі право вбивати тварин, популяція яких суттєво скоротилася та які перебувають під захистом в інших країнах", - заявив Семерак, висловивши сподівання, що мінекології "вдасться захистити цивілізоване, гуманне рішення в судах апеляційної інстанції".

Напередодні окружний адміністративний суд Києва виключив лося європейського з Червоної книги України та дозволив полювання на нього. Суд заявив, що міністерство екології не навело наукового обґрунтування необхідності внесення лося до Червоної книги України і не надало даних про чисельність популяції. Також суд наголосив, що після 2009 року стан популяції лося в Україні не досліджували.

У свою чергу, Семерак зазначив, що популяцію досліджували і досліджують нині. "Облік популяції лося здійснюють мисливські господарства, Академія наук України. Третій вектор - це робота мінекології, яку ми розпочали спільно з німецькими партнерами. Відбувся перший етап дослідження із застосуванням вертольотів для підрахунку популяції. Зараз, коли випав сніг, проводитимемо наступний етап", - заявив міністр.

Дивитись відео 02:51 Now live 02:51 хв Поділитись Німці відкривають для себе унікальну "Асканію Нова" (23.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2y9hB Німці відкривають для себе унікальну "Асканію Нова" (23.05.2018)