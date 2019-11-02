Міністерство внутрішньої безпеки США очолить Чед Вульф

Новим виконувачем обов'язків міністра внутрішньої безпеки США призначений Чед Вульф, який досі був головою відділу стратегії цього відомства. Про це у п'ятницю, 1 листопада, повідомив американський президент Дональд Трамп. "Подивимося, що станеться. У нас там працюють прекрасні люди", - сказав він.

Представник Білого дому Хоган Гідлі повідомив, що нинішній виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки США Кевін Макалілан залишить посаду до 11 листопада. Він був призначений в.о. глави міністерства у квітні цього року та оголосив про свою відставку у жовтні.

Чед Вулф стане вже п'ятим керівником міністерства внутрішньої безпеки США з того часу, як Трамп в січні 2017 року обійняв посаду президента. Вульф досяг "значного прогресу в зміцненні безпеки кордону США, подоланні гуманітарної кризи на південно-західному кордоні США та вдосконаленні системи імміграції США", - йдеться в його біографії на вебсайті міністерства.

Міністерство внутрішньої безпеки було створено після терактів 11 вересня 2001 року. До його апарату входить багато різних установ. Загалом у міністерстві працює близько 240 тисяч співробітників.